Sauli Niinistö antaa kokonaispuolustuksen ideoitaan EU-komissiolle

Niinistö on toiminut asiassa von der Leyenin nimittämänä selvittäjänä. Asiasta kerrottiin viime maaliskuussa.

Von der Leyen kehui tuolloin, että Suomessa puolustusvalmius ei koske vain sotilasvoimia, vaan koko yhteiskuntaa.

- Kriisiaikoina Suomen yhteiskunnan kaikki osa-alueet pystyvät osaltaan turvaamaan elintärkeiden toimintojen jatkumisen, varmistamaan väestön perusturvan ja tukemaan Puolustusvoimia niiden tehtävien hoitamisessa. Tämä on todellista valmiutta, ja juuri tämän ansiosta Suomen kriisinkestävyys on huippuluokkaa, von der Leyen sanoi.

- Meillä on siis paljon opittavaa Suomelta, jonka asennoituminen olisi syytä omaksua laajemminkin Euroopassa, hän jatkoi.

UUTISTOIMISTO Bloomberg kertoi viime viikolla, että Niinistön raporttiluonnoksessa esitetään Euroopan unionille uudenlaisen tiedusteluelimen luomista.

Kyse on silti todennäköisesti nykyisten toimintojen järkeistämisistä. Tällä hetkellä komissiolla on käytössään oma, kansallisista tiedustelupalveluista tietoa keräävä ja yhdistelevä yksikkönsä. Sen toiminnasta ja tehokkuudesta on hyvin vähän tietoa.