Sauli Niinistö: Näillä budjettilisäyksillä ei Euroopan turvallisuustilannetta vielä ratkaista

Presidentti Sauli Niinistön mielestä Euroopan Nato-maiden ilmoittamat puolustusbudjettien nostot riittävät lähinnä siihen, että maat saavat paikattua omaa resurssipulaansa. Yhteiseen ”Euroopan linnoitukseen” niistä ei vielä ole. Petri Korhonen Demokraatti

Ulkopoliittisen instituutin seminaarissa puhuneen Niinistön mielestä on selvää, että Euroopan turvallisuusratkaisut tulevat vastedes olemaan entistä enemmän eurooppalaisemman Naton varassa.

Yhdysvallat voi vähentää läsnäoloaan täällä omista syistään hyvinkin nopeasti, ja syntyvä reikä on Niinistön mukaan täytettävä täkäläisten jäsenmaiden yhteisillä satsauksilla.

Siinä jäsenmaiden kovasti mainostamat puolustusbudjettien kasvattamiset ovat vasta ensiapua niiden omien vajeiden kattamiseen, eivät ratkaisu Yhdysvaltain korvaamiseen.

– Yhtenäismarkkinoiden – single markets – tavoin meidän pitäisi päästä täällä myös yhä enemmän single defenceen, yhtenäispuolustukseen, Niinistö sanoo.

Tällä hetkellä se on vielä kaukana. Teoriassa Euroopan mailla on runsaat miljoona ammattisotilasta, mutta Niinistö arvelee että näistä on aikanaan vaikea irrottaa edes muutamaa prikaatia Ukrainan rauhaa valvomaan. Kaikki sotilaat ovat kiinni jo nykytehtävissään.

PRESIDENTTI arvioi, että Yhdysvaltojen pelottelut Nato-mailta tulevaisuudessa vaadittavista viiden prosentin bkt-osuuksista puolustukseen ovat silti varsin epärealistisia.

Niinistö sanoi tämän viikon tullikiistaan viitaten, että Trumpin hallinnon neuvottelutapoihin kuuluu vaatia aluksi mahdottomia.

Tämän jälkeen kompromissina esitetty pienempi luku – jota neuvotteluosapuolet olisivat aluksi pitäneet hirveänä – saattaakin tuntua huojennukselta tai voitolta.

MÄÄRÄRAHOJA ja prosenttiosuuksia merkittävämpi asia eurooppalaisten turvallisuusratkaisujen pysyvässä vahvistamisessa on lisäksi Niinistön mielestä kansalaisten osallistaminen.

– Suomessa siinä ollaan asevelvollisuuden takia eri lähtökohdissa, hän huomautti.

Meillä ymmärretään laajasti ja myös hyväksytään, että jokaisen kansalaisen ja väestöryhmän pitää tehdä yhteisen turvallisuuden hyväksi jotain.

Tällainen kriisitietoisuus ja -valmius tavallisilta Keski-Euroopan kansalaisilta vielä puuttuu, ja on vaikea nähdä miten niin rajua ajattelutavan muutosta pystyttäisiin ihmisille opettamaan.

– Myönteistä nykytilanteessa on EU:n ulkopuolisten maiden kuten Iso-Britannian ja Norjan voimakas mukaantulo puolustusratkaisujen suunnitteluun. Turvallisuudesta on tullut eurooppalainen yhteishanke, Niinistö sanoi.