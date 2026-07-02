Politiikka
2.7.2026 08:35 ・ Päivitetty: 2.7.2026 08:35
Savon Sanomat: Yliopistoilta oikaisuvaatimuksia Rydmanin päätöksistä
Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) päätöksestä koskien yliopistorahoituksia, kertoo Savon Sanomat.
Valitus koskee Rydmanin Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet.
Lehden mukaan myös Jyväskylän yliopisto valmistelee oikaisuvaatimusta sitä koskevasta päätöksestä.
RYDMAN kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Rydman perusteli päätöstään valtiontalouden tasapainottamisella.
Rahoitukselle oli varattu budjetissa kahdeksan miljoonaa euroa. Kaikkiaan 49 hanketta haki tutkimusrahoitusta. Rahoitusta myönnettiin lopulta yhdeksälle hankkeelle.
Poikkeuksellisesti Rydman luki hyväksyttäväksi esitetyt tutkimussuunnitelmat itse läpi. Rydman on kiistänyt poliittisen ideologian ohjailleen valintojaan.
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