Sd-kansanedustajalta varoitus: “Hallitus kylvää jatkuvien jännitteiden siemenen työmarkkinoille”

Kansanedustaja Eemeli Peltonen (sd.) vaatii hallitusta kantamaan vastuunsa ja ratkaisemaan aiheuttamansa työmarkkinakaaoksen.

Hän muistuttaa, että ratkaisu vaikeaan tilanteeseen työmarkkinoilla löytyy varmasti, jos tahtoa siihen vain hallitukselta löytyisi.

– Tässä työmarkkinakaaoksessa, johon hallitus on Suomen ajanut, ei ole lainkaan voittajia. Olisikin kaikkien, niin työnantajien, palkansaajien kuin työtä vailla olevienkin ihmisten edun mukaista, että kaaos ei jatkuisi enää päivääkään. Koska se on saanut alkunsa hallituksen ajamista rajuista työelämäheikennyksistä, hallituksen käsissä ovat myös ratkaisun avaimet tilanteen ratkaisemiseksi, Peltonen toteaa tiedotteessa.

Hän on huolissaan siitä, että hallitus kylvää työelämäheikennyksillään jatkuvien jännitteiden siemenen suomalaisille työmarkkinoille.

Sitä satoa ei Peltosen mukaan kukaan halua olla niittämässä tulevilla työmarkkinakierroksilla – eivät työntekijät eivätkä työnantajat, saati kulloinenkin maan hallitus. Hän vaatii hallitusta rauhoittamaan tilannetta ja käynnistämään aidot neuvottelut työmarkkinoiden ja työelämän kehittämiseksi.

– Se edellyttäisi ennen kaikkea hallitukselta pidättäytymistä neuvotteluiden lopputuloksen sanelemisesta. Sovun syntymistä ei varmastikaan vaikeuttaisi, jos hallitus samalla luopuisi kaikkein epäreiluimmiksi koetuista työelämäheikennyksistä, kuten vaikkapa sairaussakosta.

PELTONEN muistuttaa, että Suomessa on pitkät perinteet työmarkkinoiden kehittämisestä rakentavassa yhteistyössä sopien. Hallituksen roolina on ollut pysyä poissa työmarkkinapöydistä ja tukea sovun edellytyksiä esimerkiksi veropolitiikan keinoin. Tältä sopimisen tieltä Petteri Orpon (kok.) hallitus on poikkeamassa, hän toteaa.

SDP on esittänyt hallitukselle riippumattoman selvityshenkilön asettamista työmarkkinasolmua aukaisemaan. Selvityshenkilön työn pohjalta olisi puolueen mukaan mahdollista muotoilla sellainen kompromissi, jossa kukaan ei saa selkävoittoa toisesta.

– Sellainen reilu kompromissi sopisi perinteiseen suomalaiseen oikeudentuntoon vallan hyvin. Hallitus voisi hyvin tarttua tähän rakentavaan ehdotukseen, Peltonen ehdottaa.