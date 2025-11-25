Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.11.2025 06:17

SDP ja vasemmistoliitto julkistavat tänään vaihtoehtonsa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Oppositiopuolueet SDP ja vasemmistoliitto julkistavat tänään vaihtoehtonsa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen budjetille vuodelle 2026.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

SDP:n vaihtoehtobudjetin esittelevät puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Joona Räsänen.

Lindtman on ennakkoon kertonut, että SDP:n vaihtoehtobudjetissa Suomi velkaantuisi satoja miljoonia vähemmän kuin nykyisen hallituksen linjalla. Budjetti sisältää Lindtmanin mukaan erityisesti kasvu- ja työllisyystoimia. SDP lupaisi myös verohelpotuksia pieni- ja keskituloisille.

Vasemmistoliiton vaihtoehdon avaa puolueen puheenjohtaja Minja Koskela yhdessä kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkisen kanssa.

Koskelan mukaan puolueen vaihtoehtobudjetti keskittyy menoleikkausten sijaan tulopuolen kohentamiseen. Yhtenä keinona vasemmistoliitto esittää miljonääriveroa, jossa oman asunnon lisäksi yli miljoonan arvoisen omaisuuden omistavilta perittäisiin prosentin vero vuodessa.

Vaihtoehtobudjettinsa ovat jo aiemmin julkistaneet keskusta, vihreät ja Liike Nyt.

Vihreät peruisi Orpon hallituksen tekemiä leikkauksia noin 2,3 miljardin euron edestä ja korvaisi niitä miljardiluokan veronkiristyksillä. Keskusta ajaa budjetissaan alennusta keskituloisten verotukseen ja uudistusta yritysverotukseen.

Liike Nytin vaihtoehto perustuu kasvuohjelmaan, jossa luvataan muun muassa 200  000 uutta työpaikkaa yksityisiin yrityksiin.

