SDP kaavailee välikysymystä – jääkö osa oppositiosta pois?

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen myönsi Ylelle, että oppositiossa on keskusteltu välikysymyksestä ja sen käyttämistä harkitaan.

Demokraatti kysyi SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtajalta Kim Bergiltä, kaavaileeko SDP välikysymystä nuorten asioista, onko muita oppositioryhmiä kysytty mukaan ja lähtevätkö ne sekä milloin asiasta tiedotetaan.

– Ollaan huolissaan nuoriin kohdistuvista leikkauksista ja nuorten tulevaisuudesta. On käyty keskusteluja muiden oppositiopuolueiden kanssa ja pohditaan mahdollista välikysymystä. Päätöksiä ei ole vielä tehty, Berg vastasi kysymyksiin tekstiviestillä.

– Kyllä tässä on meillä ja ymmärtääkseni, kuten on uutisoitu, ainakin myös vihreillä ja demareilla ollut yhteistä näkemystä siitä, että hallituksen linja nuoria kohtaan on tosi tyly. Tässä nyt sitten harkitaan näitä toimintatapoja. Varmaan sitten tiedotetaan, kun asioista on päätetty, jos on jotain tiedotettavaa, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kommentoi puhelimitse uteluja välikysymyksestä.