SDP kannatti gynekologikäyntien Kela-korvausta – Demarinaiset: ”Lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada hoitoa”

Eduskunnassa äänestettiin keskiviikkona Kela-korvauksista. SDP:n eduskuntaryhmä vastusti hedelmöityshoitoja koskevaa esitystä, mutta tuki Kela-korvausten korotuksia gynekologikäynneille ja suun terveydenhuoltoon.

Hedelmöityshoitoja koskevaa esitystä SDP vastusti, koska puolueen mukaan se syrjii itsellisiä naisia ja naispareja rajatessaan heidät korvausten ulkopuolelle. Gynekologipalveluiden korvaamisen puolesta äänestämistä Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila perustelee yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla.

– Suomessa on ollut aivan liian pitkään yleisesti hyväksyttyä, että naiset maksavat miehiä enemmän välttämättömistä terveyspalveluista, Marttila sanoo tiedotteessa.

– Gynekologipalvelujen osalta ongelman ydin on, että palveluja saa tällä hetkellä lähinnä yksityiseltä. Työterveyshuollossakin gynekologipalvelut kuuluvat vain osaan sopimuksista. Julkisella puolella gynekologille pääsee tyypillisesti vasta, jos terveysasemalla on todettu oire, joka vaatii jatkotutkimuksia erikoissairaanhoidossa.

Marttila muistuttaa, että gynekologipalvelut ja suun terveydenhuolto ovat kumpikin terveydenhoitoa, joka edellyttää säännöllisiä tarkastuksia. Niillä taas on ennaltaehkäisevä vaikutus silloin, kun oireita ei vielä ole.

– Pahimmillaan diagnoosin puute ja viivästyneet diagnoosit voivat johtaa työkyvyttömyyteen tai jopa hengenvaaraan. Siksi Kela-korvausten korottaminen juuri näissä palveluissa on perusteltua ja lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada hoitoa, Marttila sanoo.

Demarinaiset on pitänyt vahvasti esillä terveydenhuollossa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa vallitsevaa sukupuolivinoumaa, jolla on vakavia negatiivisia vaikutuksia naisten saamaan hoitoon ja hoitotuloksiin.

Demarinaiset vaatii, että hyvinvointialueilla vahvistetaan terveydenhuollon ammattilaisten gynekologista osaamista, sujuvoitetaan hoitopolkuja ja lisätään tutkimusvälineistöä perusterveydenhuoltoon.

– SDP:n linja on selvä: julkista perusterveydenhuoltoa tulee vahvistaa. Hallitus sen sijaan leikkaa hyvinvointialueilta ja on heitellyt miljoonia hyvätuloisten lääkärikäynteihin. Nykytilanteessa, jossa gynekologisia palveluja ei ole tarjolla perusterveydenhuollossa, on perusteltua tukea hoitoon pääsyä Kela-korvauksilla. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla, että julkinen terveydenhuolto pystyy tarjoamaan myös gynekologiset palvelut kaikille, Marttila sanoo.