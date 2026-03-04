Politiikka
4.3.2026 09:27 ・ Päivitetty: 4.3.2026 10:59
SDP kanteli STT:n jutusta JSN:lle
Julkisen sanan neuvostolle (JSN) on jätetty tiistaina kantelu Suomen Tietotoimiston (STT) tammikuun lopulla julkaisemasta uutisesta, joka käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa.
SDP kertoo asiasta verkkosivuillaan.
”Tuppurainen on kiistänyt väitteet ja pitää uutista sisällöltään laajasti virheellisenä. STT:tä on vaadittu oikaisemaan uutista, minkä se osittain tekikin, mutta juttuun jäi edelleen merkittäviä virheellisiä väittämiä.”
Kantelu on lähetetty SDP:n eduskuntaryhmän viestinnästä. Kantelu on jätetty Tuppuraisen suostumuksella, JSN:stä kerrotaan STT:lle.
TAMMIKUUN lopulla julkaistussa uutisessa kerrottiin, että STT:n lähteiden mukaan Tuppurainen on käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti avustajiaan sekä kansanedustajia kohtaan.
STT oikaisi jutusta yhden kohdan helmikuun alkupuolella. Oikaisu koski haastateltavan kertomaa, jonka mukaan Tuppuraisen käytös olisi vaikuttanut siihen, että avustajat olisivat vaihtuneet ja olleet sairauslomalla jatkuvasti.
STT:n myöhemmän selvityksen perusteella tieto ei pidä paikkaansa.
STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen sanoo, että JSN on oikea paikka käsitellä uutisjournalismia koskevia erimielisyyksiä.
- Jään odottamaan JSN:n reaktiota ja vastaan siihen ajallaan, Holopainen sanoo.
- Kun on tällainen paljon keskustelua herättänyt tapaus, niin minusta on pelkästään hyvä, että JSN käsittelee sen, Holopainen jatkaa.
Julkisen sanan neuvosto on suomalaisen median itsesääntelyelin. Neuvostolle voi tehdä kantelun kuka tahansa, jonka mielestä mediassa on loukattu hyvää journalistista tapaa.
