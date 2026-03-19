SDP kovisteli hallitusta ”Malmin mallilla” – ”Eikö nyt olisi ministeri Marttinen oikea aika opiskella?”

Työministeri Matias Marttinen (kok.) sai torstain kyselytunnilla eteensä kysymyksen pitkäaikaistyöttömien opiskeluoikeudesta.

SDP:n varapuheenjohtaja Nina Malm syytti hallitusta työttömien tilanteen heikentämisestä.

– Tämä on kohtuutonta ja tehotonta politiikkaa. Te sanotte ministeri, että työttömyyden aikana voi opiskella. Tämä ei päde sellaiseen ihmiseen, joka haluaa opiskella vaikka toisen asteen uuden tutkinnon, Malm sanoi.

Hän täsmensi, ettei työtön voi opiskella esimerkiksi itselleen kokonaan uutta ammattia, mikäli opintoja ei ole aloitettu jo ennen työttömyyttä.

– Eikö nyt olisi ministeri Marttinen oikea aika opiskella, kun työtä ei ole ja valmistautua siihen, kun sitä työtä tulevaisuudessa on? Vai haluatteko te, että tämä pitkäaikaistyöttömyys rakenteellistuu entistä enemmän, Malm kysyi.

MARTTINEN vakuutti tuntevansa työttömien tilanteesta huolta. Mahdollisuudet työttömyysturvalla opiskeluun ovat hänen mukaansa Suomessa nykyisinkin varsin laajat.

– Totta kai on selvää, että tässä tilanteessa täytyy arvioida koko ajan sitä, että mitä uusia toimia meidän täytyy tehdä. Teemme tällä hetkellä valmistelua kehysriiheen ja käymme läpi sen, että mitä uusia täsmätoimia voitaisiin valmistella, Marttinen sanoi.

Ministeri lupasi työttömille hallituksen tekevän kaiken voitavansa paremman tulevaisuuden puolesta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kävi puheenvuorossaan läpi hallituksen taipaleen tähänastiset saavutukset.

– Arvoisa puhemies, tuhat päivää Orpon hallitus on nyt ollut vallassa ja saldo on kyllä melkoinen. Koko EU:n heikoin työllisyyskehitys. Siis ei toista hallitus löydy Euroopan unionista, jonka aikana kehitys olisi ollut niin huonoa kuin Orpon hallituksen aikana. EU:n korkein työttömyys. Ei toista maata löydy, jossa on näin raju työttömyystilanne kuin Suomessa. Kasvu kehittyneiden maiden heikoimmasta päästä viime vuonna, Lindtman listasi.

Lindtman huomautti myös velkaantumisen olevan EU:n nopeinta samalla, kun hallitus tekeekin roimat veronkevennykset velaksi.

HALLITUKSELLA ei Lindtmanin mukaan näyttäisi samaan aikaan olevan varaa aitoihin kasvu- ja työllisyystoimiin, joita on kauan kaivattu. Myös hän osoitti kysymyksensä työministeri Marttiselle.

– Teidän oma ministeriönne katsauksessaan puolitoista vuotta sitten sanoi, että hallituksen toimet heikentävät työllisyystilannetta, joten kysyn nyt käykö varapuheenjohtaja Malmin malli siitä, että ihminen voi kouluttautua uudelleen työttömyyden aikana.

Marttinen moitti Lindtmania näppärän yksittäisen toimenpiteen esittelystä. Hallitus on Marttisen mukaan tehnyt laajasti toimenpiteitä työmarkkinoilla sekä teollisuus- ja veropolitiikassa.

KULUTTAJIEN ostovoiman tukemisesta puhuessaan Marttinen poimi esimerkit kotikaupungistaan tasa-arvon päivää unohtamatta.

– Suomalaiset voivat mennä vaikka Raumalla sinne paikalliseen kauppaan vanhassa Raumassa, tai mennä parturiin. Käyttää rahaa, joka luo kysyntää pienten naisvaltaisten yritysten tilanteeseen.

Hallitus on Marttisen mukaan myös pyrkinyt tukemaan myös julkisia työllisyyspalveluita. Hän tähdensi kansanedustajille, että työttömillä on jo nykyisellään hyvin laajat mahdollisuudet opiskella.

– Olen aivan vakuuttunut myös siitä, että alueilla, kunnissa ja kaupungeissa katsotaan koko ajan myös sitä mitä toimia voidaan tehdä vielä lisää, jotta alueen työttömiä voidaan auttaa.