SDP kutsuu oppositioryhmät keskustelemaan ministeri Juuson luottamuksesta

SDP kutsuu oppositioryhmät keskustelemaan ministeri sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) luottamuksesta ministerin viikonlopun ulostulon jälkeen. Asiasta tiedottaa SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg.

– Viikonlopun aikana on opposition piirissä virinnyt laajasti keskustelua sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson valmiuksista toimia maamme yhden keskeisen ministeriön johdossa, Berg toteaa tiedotteessaan.

BERG muistuttaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvinvointivaltion syvintä ydintä. Ihmisten on voitava Bergin mukaan luottaa siihen, että näistä elintärkeistä palveluista vastaavan ministeriön johdossa on ministeri, joka suhtautuu tehtäväänsä sen vaatimalla vakavuudella. Berg muistuttaa, että sosiaali- ja terveysministeri on hallituksessa paljon vartijana.

– Koska ministeri Juuso on omalla toiminnallaan antanut aihetta kyseenalaistaa, onko hän tehtäviensä tasalla, SDP kutsuu tänään kaikki oppositioryhmät kokoon keskustelemaan ministeri Juuson luottamuksesta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kirjoitti tänään X:ssä, että vasemmistoliitto tulee esittämään huomenna ministeri Juusolle epäluottamusta.

Eduskunnassa keskustellaan tiistaina sairaaloiden alasajoa koskevasta oppositiopuolueiden yhteisestä välikysymyksestä.