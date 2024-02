SDP nimesi kaksi uutta ehdokasta eurovaaleihin

Piia Elo on Turun apulaispormestari ja SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja.

– Euroopan unioni on maailman suurin rauhanprojekti, jonka tarkoituksena on tuoda vakautta ja hyvinvointia Eurooppaan. SDP uskoo vahvasti siihen, että yhteistyöllä pystymme torjumaan ilmastonmuutosta, lisäämään työllisyyttä ja toimimaan turvallisen ja eheän Euroopan puolesta, jossa ehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä ja segregaatiota. Nämä ovat erittäin tärkeitä tavoitteita vakauden ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi koko EU:n alueella, Elo sanoo tiedotteessa.

Miina-Anniina Heiskanen on puolestaan Oulun kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja sekä kaupunginvaltuutettu.

– Eurooppa on muuttunut levottomaksi. Demokratiaa on kyseenalaistettu ja oikeusvaltion ydintä poljettu. Yhtenä keskeisenä syynä tähän on äärioikeiston nousu, joka on estettävä Euroopassa. Tässä meillä demareilla on erityinen tehtävä. Ihmisoikeuksien, syrjimättömyyden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi tulee tehdä töitä päivittäin niin Suomessa kuin Euroopassa. Unkarin tielle emme lähde ja tässä minä en anna periksi, Heiskanen sanoo tiedotteessa.