SDP sai Sanna Marinista uuden puheenjohtajan sunnuntaina – ”Elämää ei voi suunnitella valmiiksi, vaan se on otettava vastaan sellaisena kuin se on”

Sanna Marin on valittu SDP:n uudeksi puheenjohtajaksi sunnuntaina Tampereella. Pääministeri nousee SDP:n johtoon kotikaupungissaan järjestettävässä puoluekokouksessa. Puheenjohtajavaalissa ei ollut muita ehdokkaita. Marin seuraa tehtävässä Antti Rinnettä, joka oli puheenjohtajana vuodesta 2014. Marin valittiin puheenjohtajaksi puheenjohtajakaudeksi 2020–2023.

Rane Aunimo Demokraatti

– Tähän hetkeen ja tilanteeseen on johtanut paitsi pitkäjänteinen työ sosialidemokraattisessa liikeessä myös monet sattumukset matkan varrella ja monet sellaiset tilanteet, joita ei osannut ennalta aavistaa. Elämää ei voi suunnitella valmiiksi, vaan se on otettava vastaan sellaisena kuin se on. Jokainen tilanne on kohdattava ja pyrittävä tekemään parhaansa olosuhteista riippumatta. Minä olen tässä tänään teidän ansiostanne ja teidän vuoksenne ja pyrin toimimaan sosialidemokraattisen liikkeen puolueen puheenjohtajana sillä tavalla, että voitte olla tästä liikkeestä ylpeitä. Kiitoksi luottamuksesta, pyrin olemaan sen arvoinen.

SDP valitsee vielä aamupäivän aikana myös uuden puoluesihteerin ja varapuheenjohtajat. Nykyisin puoluesihteerin tehtävää hoitava Antton Rönnholm on niin ikään ainoa ehdokas.

Varapuheenjohtajavaalissa ehdokkaita on kuusi, ja heistä valitaan kolme. Ehdolla ovat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, ensimmäisen kauden kansanedustajat Aki Lindén, Niina Malm ja Matias Mäkynen sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, nykyinen 3. varapuheenjohtaja Ville Skinnari. Eduskunnan ulkopuolelta kisaan on lähtenyt PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.