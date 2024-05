SDP valitsi uuden viestintäpäällikön

SDP:n uudeksi viestintäpäälliköksi on valittu Enni Saikkonen. Demokraatti Demokraatti

Saikkonen on työskennellyt aiemmin muun muassa eri ministeriöissä, viestintätoimisto Tekirissä ja järjestösektorilla. Koulutukseltaan Saikkonen on yhteiskuntatieteiden maisteri.

– Olen todella innoissani päästessäni tekemään ja kehittämään SDP:n viestintää. Puolueen viestintätiimi on tehnyt erittäin hyvää työtä, joten on ilo hypätä tiimiin mukaan. Poliittisella kentällä ja yleisesti yhteiskunnassa tapahtuu nyt todella paljon, joten tarve selkeälle, informatiiviselle ja laadukkaalle viestinnälle on suurta, Saikkonen sanoo puolueen tiedotteessa.

Viestintäpäällikkö vastaa puolueen viestinnän ja mainonnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä johtaa puoluetoimiston viestintäosastoa. Viestintäpäällikkö kuuluu puoluetoimiston johtoryhmään.

– Olen hyvin tyytyväinen saadessamme Ennin SDP:n vahvuuteen johtamaan puolueen viestintää. Ennin monipuolinen kokemustausta erilaisista viestinnän tehtävistä valtionhallinnosta, järjestöistä ja yksityiseltä sektorilta antaa erinomaiset valmiudet menestyä tehtävässä, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kommentoi.

Saikkonen aloittaa tehtävässään 19.8.