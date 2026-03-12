SDP vetoaa ydinaserajoituksissa DCA-sopimukseen – Siinäkin Suomen nykyiset lait kelpasivat

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä Suomen ydinaserajoitukset on vastedeskin selkeintä kirjata lakiin. Hänen mukaansa muutostarpeita olisi pitänyt käsitellä jo Yhdysvaltain kanssa solmitun DCA-sopimuksen yhteydessä. Simo Alastalo Demokraatti

Koska DCA-juna Lindtmanin mukaan jo meni, ydinenergialain nykyiset kirjaukset, joita Petteri Orpon (kok.) hallitus haluaa muuttaa, pitäisi siis SDP:n näkemyksen mukaan säilyttää ennallaan.

– Sehän on myös voimassa oleva yksimielinen kanta, joka otettiin 2024 viimeksi, kun DCA-sopimus, valtiosopimus Yhdysvaltojen kanssa hyväksyttiin, Lindtman sanoi eduskunnassa torstaina.

Hallitus lähettää lausuntokierrokselle ydinenergialain muutosta koskevan esitysluonnoksen, jossa laista poistettaisiin kaikki ydinaseita koskeva sääntely. Lisäksi rikoslain ydinaseita koskeva pykälä uudistettaisiin.

Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen ehdotti keskiviikkona kompromissiksi, että Suomi poistaisi lakirajoitteet, mutta ilmoittaisi puolueiden julistuksella, ettei se edelleenkään sallisi rauhanoloissa alueellaan ydinaseita.

LINJAUS ei SDP:lle riitä. Lindtmanin mielestä parlamentaarista työtä ei pitäisi sitoa hallituksen etukäteen päättämään kantaan, vaan kaikilla puolueilla olisi oltava aito mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön.

– Kaikkosen ajatus parlamentaarisesta työstä on sinänsä ihan oikea. Mutta pelkän poliittisen julistuksen varaan jääminen sen jälkeen, kun tämä DCA-sopimus on jo käsitelty, on ongelmallista. Muut Pohjoismaat ovat vieneet tämän linjauksen ja varauksen nimenomaan omien DCA-sopimustensa käsittelyn yhteydessä joko sopimukseen tai sitten parlamentin käsittelyssä sen yhteyteen.

Tanska ja Norja ovat kirjauttaneet DCA-sopimuksen ensimmäiseen artiklaan, ettei ydinaseiden varastointi tai käyttöönotto ole niiden alueella mahdollista. Ruotsissa sama asia on todettu DCA-sopimusta koskevassa hallituksen esityksessä.

PUOLUEET ovat tällä viikolla saaneet puolustusvoimien johdolta salaiseksi luokiteltuja lisätietoja hallituksen esitysluonnoksesta.

Lindtmanin mielestä kuulemisissa ei ole tullut esiin syitä, joiden valossa nykyiset lakirajoitukset aiheuttaisivat Suomelle ongelmaa.

– Puolueessa ydinaseisiin suhtaudutaan suurella harkinnalla, voi sanoa jopa varovaisuudella. Suomella on sijaintinsa vuoksi kaikki syyt suureen malttiin ja varovaisuuteen, mitä tulee ydinaseisiin ja ydinasepolitiikkaan. Se on SDP:n selkeä linja.

Lindtman huomauttaa, että Suomen kaltaisia rajoituksia on Baltian maista Liettualla ja Latvialla sekä Romanialla ja Islannilla. Silti näitäkin, kuten Suomea, Naton ydinasepelote suojaa koko ajan täysimääräisesti.

PUOLUSTUSMINISTERI Antti Häkkänen (kok.) toisti torstaina kannattavansa ajatusta puolueiden yhteisestä julkilausumasta.

”Nyt pitäisi, kuten Sanna Marinkin sanoi, ottaa rauhassa”

– Näen sen pelkästään hyvänä. Viime viikolla sitä väläytin. Nyt jos siihen alkaa olla ymmärrystä myös keskustassa, niin mielellään tämä olisi hyvä harkita laajemminkin puolueissa, Häkkänen kommentoi eduskunnassa.

Hän toivoi, etteivät puolueet löisi kantaansa lukkoon liian nopeasti.

– Tämä on hankala asia. Tässä on paljon myös historiallisideologista taustaa, jota joudumme Nato-aikana vähän uudelleen ajattelemaan.

– Nyt pitäisi, kuten Sanna Marinkin sanoi, ottaa rauhassa ja suhtautua tähän niin, että tämä on Nato-jäsenyyteen liittyvää.

– Käydään keskustelua. Tälle on aikaa nyt erittäin paljon eduskunnassa, 3-4 kuukautta.

HÄKKÄNEN toivoi Suomeen samanlaista poliittista julkilausumaa kuin Tanskalla, Ruotsilla ja Norjalla. Hän ei tuntunut pitävän mahdollisen lausuman irrallisuutta DCA-sopimuksesta SDP:n tavoin ongelmallisena.

Ministeri painotti, että ydinenergialain muutoksessa on kyse kriisiajan varautumisesta. Kaikki ovat Häkkäsen mukaan samaa mieltä siitä, ettei Suomeen olla tavoittelemassa ydinaseiden pysyvää sijoittamista rauhan aikana.

– Ei siinä ole mitään järkeä sotilaallisesti, mutta lainsäädännön rajauksia ei ole syytä tehdä. Nyt kaikki ovat saaneet salaiset tiedot puolustusvoimien johdolta tällä viikolla, niin porukka varmasti ymmärtää perusteet, miksi tämä on tärkeä.

Häkkäsen mukaan yksi vaihtoehto yhteiselle lausumalle voisi olla valmisteilla oleva ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivitys. Sitä, voitaisiinko lausuma tehdä ilman suurinta oppositiopuoluetta, hän ei suoraan kommentoinut.

– Jos vastustaa vielä puolustusvoimien ja puolustusministeriön virkakunnan salaisten perusteluidenkin jälkeen tätä puolustuksen vahvistamishanketta, sitten varmaan voi olla, ettei synny yhteistä ymmärrystä. Mutta kyllä siihen täysi mahdollisuus on, ministeri arvelee.