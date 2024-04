SDP:lle täyslaidallinen perussuomalaisista: “Melkoista pelleilyä”

Perussuomalaisten kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Koponen sanoo tiedotteessaan pitävänsä “demareiden joukkokritiikkiä perussuomalaisia kohtaan lähinnä säälittävänä”. Demokraatti Demokraatti

SDP:n kansanedustajat syyttivät viikonloppuna perussuomalaisia äänestäjien pettämisestä.

Koponen toteaa, että demarien vaihtoehtobudjetin työllisyysvaikutuksia ei ole vieläkään julkaistu. Koponen sanoo näkevänsä tilanteen irvokkaana ja syyttää SDP:tä, että se samaan aikaan kritisoi hallituksen toimia mutta salaa omien toimien vaikutukset.

– Onhan tämä demarien toiminta melkoista pelleilyä. Perussuomalaiset ovat saaneet useita isoja ja meille tärkeitä asioita hallitusohjelmaan, mistä osa on jo lainsäädännössä, Koponen toteaa.

Koponen nostaa esiin perusopetuksen rahoituksen lisääntymisen, kehitysavun leikkaukset, maahanmuuttokiristykset ja niistä tulevat säästöt. Koponen lisää myös, että hallitus uudistaa oppimisen tuen, jonka hän sanoo jääneen demarijohtoiselta hallitukselta tekemättä.

– Täysin naurettavaa väittää, että me perussuomalaiset emme olisi onnistuneet saamaan meille ja äänestäjillemme tärkeitä asioita eteenpäin. Neljän puolueen koalitiohallituksessa karmeassa julkisen talouden tilassa on tietenkin jokainen joutunut joustamaan tavoitteistaan, Koponen sanoo tiedotteessaan.

– Meillä on kädessä demarien ja keskustan sotepommi, sekä neljän vuoden ”rahaa on” -politiikan karmiva lopputulos. Me koitamme nyt pelastaa Suomen niin, vähintä mitä voisitte suomalaisille paljastaa, on teidän vaihtoehtonne työllisyysvaikutukset, hän jatkaa.