SDP:ltä lisäesitys Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen luottamuspaikoille: Perheiden palvelut -jaoston puheenjohtajaksi Riitta Särkelä

SDP:n Uudenmaan piiri on nimennyt ehdokkaansa tuleviin luottamustehtäviin Vantaa-Kerava hyvinvointialueella. Esityksistä päätettiin ylimääräisessä piirikokouksessa 27.2. Lisäesitys jaostojen luottamushenkilöpaikoista täydennettiin piirihallituksen kokouksessa tiistaina 1.3. Tipsu Bazouleva

SDP esittää perheiden palvelut -jaostoon vantaalaista Riitta Särkelää. Särkelä on sosiaalineuvos, yhteiskuntatieteiden tohtori ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Tällä hetkellä Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liitossa pääsihteerinä.

” Mielestäni on erittäin hyvä, että Vantaa-Kerava-hyvinvointialueella rakennetaan aluehallituksen työtä tukemaan tulevaisuusjaostot, joiden tarkoituksena on edistää palveluiden sisällöllistä kehitystä sekä viedä eteenpäin sote-palveluiden parempaa integraatiota. Nyt on mahdollisuus luoda jotain uutta, parempaa ja toimivampaa. Tähän työhön lähden innolla ja motivoituneena”, toteaa Särkelä.

Perheiden palveluiden -jaostoon varsinaiseksi jäseneksi esitetään Muktar Osmania ja varajäseniksi Heli Nykästä sekä Asko Hosiota.

Aluevaltuusto päättää lopullisesti luottamushenkilöorganisaatiosta ja nimityksistä ensimmäisessä kokouksessaan 8.3.2022.

Muut jaostojen luottamustehtäviin esitettävät:

Aluehallituksen yksilöjaoston varapuheenjohtajaksi Jouko Lindtman ja varsinaiseksi jäseneksi Tarja Eklund. Varajäseneksi Olavi Lehtonen ja Eeva Pitkänen.

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston varsinaisiksi jäseniksi Tuija Haapala, Ida Tamminen ja Ville Hoikkala. Varajäseniksi Maiju Atzmon, Sanna Huuskonen ja Joni Hildén.

Terveydenhuollon palvelut -jaostoon varapuheenjohtajaksi Niina Korventaival ja varsinaiseksi jäseneksi Risto Tamminen. Varajäseniksi Inka Somermäki ja Mika Oja.

Vanhusten palvelut -jaostoon varsinaisiksi jäseniksi Sari Viinikainen, Salla Lindblad-Palo ja Eero Salo. Varajäseniksi Sirkka Laaksonen, Pauliina Lampinen sekä Jouko Koskinen.