9.9.2025 16:15 ・ Päivitetty: 9.9.2025 16:40
SDP:n Anette Karlsson aloitti työnsä eduskunnassa
Uudet kansanedustajat Anette Karlsson (sd.) ja Mauri Kontu (kesk.) aloittivat tiistaina työnsä eduskunnassa.
Anette Karlsson tuli eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä elokuussa kuolleen Eemeli Peltosen tilalle. Porvoolainen, vuonna 1988 syntynyt Karlsson on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja sosiaalityöntekijä.
Mauri Kontu nousi eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä, kun keskustan entinen puheenjohtaja ja entinen valtiovarainministeri Annika Saarikko siirtyi eduskunnasta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) uudeksi toimitusjohtajaksi.
Uusikaupunkilainen, vuonna 1952 syntynyt Kontu on yrittäjä ja koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän siirtyy eduskuntaan konepajayhtiö Vahte ruksen toimitusjohtajan paikalta.
Karlsson ja Kontu esittivät tiistaina valtakirjansa puhemies Jussi Halla-aholle (ps.).
