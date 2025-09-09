Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

9.9.2025 16:15 ・ Päivitetty: 9.9.2025 16:40

SDP:n Anette Karlsson aloitti työnsä eduskunnassa

LEHTIKUVA / KIMMO PENTTINEN

Uudet kansanedustajat Anette Karlsson (sd.) ja Mauri Kontu (kesk.) aloittivat tiistaina työnsä eduskunnassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Anette Karlsson tuli eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä elokuussa kuolleen Eemeli Peltosen tilalle. Porvoolainen, vuonna 1988 syntynyt Karlsson on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja sosiaalityöntekijä.

Mauri Kontu nousi eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä, kun keskustan entinen puheenjohtaja ja entinen valtiovarainministeri Annika Saarikko siirtyi eduskunnasta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) uudeksi toimitusjohtajaksi.

Uusikaupunkilainen, vuonna 1952 syntynyt Kontu on yrittäjä ja koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän siirtyy eduskuntaan konepajayhtiö Vahte ruksen toimitusjohtajan paikalta.

Karlsson ja Kontu esittivät tiistaina valtakirjansa puhemies Jussi Halla-aholle (ps.).

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Työmarkkinat
9.9.2025
SAK:n Eloranta: Rymypolitiikka riittää – hallitus yrittää silmänkääntötemppua
Lue lisää

Rolf Bamberg

Kirjallisuus
9.9.2025
Kirjavisa: Terävää ja synkkää analyysiä Venäjän ideoista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU