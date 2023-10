SDP:n eduskuntaryhmä vaatii selvitystä Halla-aholta: ”Voi kysyä, että missä muussa työpaikassa tällainen olisi mahdollista”

SDP:n eduskuntaryhmä vaatii selvitystä puhemies Jussi Halla-ahon puheista liittyen SDP:n kansanedustajaan. Johannes Ijäs Demokraatti

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen kirjoitti eilen viestipalvelu X:ssä, että puhemies Jussi Halla-aho (ps.) käytti eduskunnan kyselytunnilla asemaansa jälleen väärin suojellessaan oman puolueensa ministeriä, valtiovarainministeri Riikka Purraa.

Halla-aho puolusteli omaa toimintaansa tänään Iltalehdessä. Hän pitää kritiikkiä aiheettomana.

– Sosiaalidemokraateilla ei kuitenkaan ole yli puolta oppositiopaikoista. On vähän kummallinen ajatus, että heidän pitäisi saada koko kyselytunti käyttöönsä kaikkien muiden oppositioryhmien kustannuksella, Halla-aho sanoi Iltalehdelle ja jatkoi:

– Se nyt varmaan pahaa mieltä herätti Rantasessa ehkä hänen muiden ongelmiensa ohella se, että…. Siis kyselytunnilla on yleinen tapa se, että jos kahden ryhmän etukäteen ilmoittamat kysymykset liittyvät toisiinsa, niin silloin ne käsitellään yhdessä. Ja sosiaalidemokraatit eivät ilmoittaneet lainkaan kysymyksensä aihetta.

SDP:n eduskuntaryhmän johto on käsitellyt Halla-ahon puheita tänään. Ryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) kertoo Demokraatille, että eduskuntaryhmä vaatii Jussi Halla-aholta selvitystä Piritta Rantaseen liittyneistä kommenteista.

TYÖMATKANSA takia Tuppurainen ei ollut itse paikalla kyselytunnilla, vaan ryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg hoiti ryhmän työskentelyä. Tuppurainen on kuitenkin käynyt tapahtumia läpi.

– Näyttää siltä, että puhemies Halla-aho siirsi tarkoituksellisesti keskustelun teemaa ja vaihtoi kysyjäryhmää tilanteessa, jossa hänen oman puolueensa ministeri oli joutumassa hankalaan tilanteeseen vastauksen kanssa, Tuppurainen sanoo.

Hän tarkoittaa hankalaan tilanteeseen joutuneella ministerillä Riikka Purraa. Kyselytunnin aloittanut SDP sai kysyä nuorten asumiseen kohdistuvista leikkauksista hieman yli kuuden minuutin ajan, kun vihreät jo pääsivät kysymään oman kysymyksensä.

– Kyselytunti on opposition kyselytunti. Tämän näkemyksen myös puhemies jakaa. Tämä herättää kysymyksen, miksi Halla-aho ei antanut edellytyksiä sille, että pääoppositiopuolue sosialidemokraati, joilla on lähes kaksinkertainen edustajamäärä suhteessa toiseksi isoimpaan ryhmään, ei saanut tilaisuutta viedä loppuun asti hallituksen haastamista.

Tuppurainen kysyy, toimiko puhemies tarkoituksellisesti.

– Tämä herätti eilen poliittisella tasolla ryhmän jäsenissä hämmästystä. Arviot, joita esitettiin kyselytunnin tapahtumista, ovat luonnollisesti poliittisia arvioita. Kuuluu eduskuntaryhmän toimintaoikeuteen esittää myös puhemiehen toiminnasta poliittisia näkemyksiä.

SDP:N eduskuntaryhmän Halla-aholta vaatima selvitys liittyy Tuppuraisen mukaan kuitenkin siihen, miten Halla-aho lähti vastaamaan toimintaansa kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Tässä on hänen mukaansa kyse vakavasta asiasta.

– Hän vei sen henkilökohtaiselle tasolle täysin asiattomalla vihjailulla yksittäisen edustajan ”ongelmista”, Tuppurainen sanoo viitaten Halla-ahon Iltalehden lausuntoon Piritta Rantasen kritiikkiin.

– Tällainen vihjailu on ennenkuulumatonta puhemiehen taholta. Ihmettelen, miten puhemies menee tällaiselle tasolle, että hän tuo näkyviin omia henkilökohtaisia näkemyksiään ja arvioitaan, tavalla, joka jättää huolen, mikä on hänen kykynsä huolehtia eduskuntainstituution suojelemisesta, Tuppurainen sanoo.

Hän toteaa, että puhemiehen tehtävä on olla kaikkien edustajien ja kaikkien eduskuntaryhmien puhemies, joka vastaa eduskunnan eheydestä ja toimintakyvystä.

– Voi kysyä, että missä muussa työpaikassa tällainen olisi mahdollista, että ison työyhteisön kaikkein vastuullisimmassa ja korkeimmassa esimiesasemassa oleva henkilö lähtisi vihjailemaan, kollegasta, yksittäisestä alaisestaan tällä tavalla julkisuudessa, Tuppurainen sanoo.

– Vaikka eduskunta on erityinen työyhteisö eikä tätä vertausta voi sellaisenaan yksi yhteen vetää, voi kyllä miettiä, olisiko tällainen missään muualla mahdollista. Mikä on puhemiehen kyky suojella eduskunnan integriteettiä, kun hän tällä tavalla lähtee vihjailemaan yksittäisen edustajan kustannuksella?

Tuppurainen toteaa, että SDP:n eduskuntaryhmä katsoo, että asia pitää käydä läpi ja se on otettava puhemiesneuvostossa esille.

– Puhemiehen pitää antaa selvitys siitä, mitä hän tarkoitti näillä vihjauksillaan, Tuppurainen summaa.

SDP:N varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm on ehtinyt jo vaatia Halla-aholta anteeksipyyntöä liittyen puheisiin Piritta Rantasesta.

Onko sinulla sama viesti?

– Me lähdemme siitä, että asiasta pitää saada selvitys puhemieheltä, Tuppurainen vastaa.

SDP:N eduskuntaryhmän johdosta on lähestytty puhemies Halla-ahoa kirjelmöiden liittyen kyselytunnin käytänteisiin, muun muassa puheenvuorojen jakamiseen kyselytunnilla.

– Myös minä olen kirjelmöinyt puhemiehelle jo aiemmin tänä syksynä. Tätä keskustelua on käyty nimenomaan puhemiehen toiminnasta kyselytunneilla. Tässä ei ole kysymyksessä vain yksittäistapaus. Me olemme halunneet puhemiehen kanssa käydä läpi sitä, mitkä ovat sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän, suurimman oppositiopuolueen edellytykset haastaa hallitusta meidän kokoamme vastaavalla voimalla kyselytunnilla.

Tuoreimmasta kyselytunnista niin Kim Berg kuin Tytti Tuppurainen ovat olleet kirjeitse yhteydessä Halla-ahoon.

Tuppurainen tekee eron julkisen poliittisen keskustelun välillä ja sen välillä, että SDP:stä on lähestytty myös eduskuntaryhmäinstituutiona puhemiesinstituutiota.

Kirjeitä Tuppurainen ei juurikaan kommentoi:

– Huolehdin ennen kaikkea meidän omasta kyvystämme kaikissa tilanteissa asetella sanamme punniten ja harkiten. Me emme provosoidu silloin, kun provosoidaan. En lähde ehkä tämän enempää avaamaan puhemiehen meille tulleita viestejä. Sen sijaan se, mitä hän julkisuudessa sanoo, on sen sijaan kaikkien nähtävillä ja se on täysin sopimatonta. Tällainen vihjailu yksittäisen edustajan ongelmilla on ennenkuulumatonta.

PUHEMIESNEUVOSTON ennen kyselytuntia pidetyssä kokouksessa on keskusteltu neuvoston pöytäkirjan mukaan ”kyselytunnin formaatista”. Tuppurainen ei ole enää puhemiesneuvoston jäsen, jota hän oli ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana, ennen kuin hän otti vastaan SDP:n ryhmäpuheenjohtajuuden.

Hän kuitenkin toteaa, että kesästä lähtien tämän vaalikauden aikana on käyty keskustelua kyselytuntien toteuttamisesta, rytmittämisestä ja puheenvuorojen jakamisesta.

– Meistä vaikuttaa näytön perusteella siltä, että puhemies Halla-aho toimii eri tavalla kuin aiemmat ja muut puhemiehet jakaessaan puheenvuoroja kyselytunnilla. Näistä kyselytunnin pelisäännöistä on käyty keskustelua myös puhemiesneuvostossa. Tämä keskustelu jatkuu meidän ja puhemiehen välisellä kirjelmöinnillä.

SDP:N kansanedustaja Piritta Rantanen hämmästelee Halla-ahon puhetta ”muista ongelmista”.

– Jäätävää…miten siinä (puhemies)instituutiossa oleva ihminen tai kukaan voi viitata yksittäisen edustajaan, että ”hänen muiden ongelmiensa ohella”. Kyllä voin kertoa, että on ihan käsittämätöntä. Sehän on suora hyökkäys yksittäistä edustajaa kohtaan, Rantanen kommentoi Demokraatille.

Kyselytunnista Rantanen sanoo, että kyseessä on nimenomaan opposition kyselytunti. Hän näkee Halla-ahon keskeyttäneen liian aikaisin SDP:n kysymyksen käsittelyn viime kyselytunnilla.

– Emme päässeet sitä asiaamme esittämään ollenkaan, kun se vietiin jo ihan sivuraiteelle, Rantanen sanoo.

Demokraatti tavoitti myös Jussi Halla-ahon kommentteja varten.