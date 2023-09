SDP:n eduskuntaryhmän johdosta suorat sanat: ”Hallituksella ei ole käsitystä, miten käännämme talouden nousuun”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen arvioi, ettei Orpon-Purran hallitus saa otetta taloudesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Eilen myöhään julkisuuteen kerrotut tiedot vahvistavat kuvaa siitä, ettei hallituksella ole käsitystä, miten käännämme talouden kasvuun. Investointiohjelma rakentuu suurelta osin toiveisiin omaisuuden myyntituloista ja asuntorahaston tyhjentämiselle, Tuppurainen arvioi tiedotteessa.

Hänen mukaansa valtionvelan kasvu johtaa talouden pohjan rapautumiseen, jota ei leikkauksilla korjata.

– Tässä ajassa olisi viisautta tehdä sellaista politiikkaa, jossa rakennetaan huomisen kasvun eväitä ja pidetään huolta osaavista työntekijöistämme. Hallituksen kurjistavassa linjassa piilee riski syvemmän ahdingon luomisesta ja tulevan kasvun polkemisesta.

Kaiken kaikkiaan Tuppurainen näkee, että Petteri Orpon (kok.) ja Riikka Purran (ps.) hallitus on kohdistanut kovimman leikkauslinjansa juuri heihin, joilla arki on jo tarpeeksi täynnä haasteita. Leikkauksia on luvassa muun muassa omaishoitajille, asumistukea tarvitseville pienipalkkaisille perheille ja työssään autoa paljon käyttäville ihmisille.

– Suomessa on totuttu siihen, että jokainen kantaa kortensa hyvinvointiyhteiskunnan eteen. Näin me teemmekin, jokainen voimavarojemme mukaan. Mutta ei ole oikein saati kohtuullista, että nyt painavimman taakan kantavat he, joilla arki on jo entuudestaan toimeentulohuolista raskas.

Tuppurainen haluaa nostaa hallituksen päätöksistä esille erityisesti kehitysyhteistyöleikkaukset.

– Ne syventävät köyhyyttä maailmassa ja heikentävät pahimmillaan Suomen kansainvälistä asemaa.