26.3.2026 10:25 ・ Päivitetty: 26.3.2026 10:25

SDP:n edustajat: Hankintalakiuudistus hankaloittaa ruokahuoltoa kunnissa ja hyvinvointialueilla

iStock
Demariedustajat muistuttavat, että sidospalveluyksilöitä hyödyntävillä pienillä kunnilla ei välttämättä ole rahkeita tuottaa ruokapalveluita yksin.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-ryhmä jätti eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon hallituksen hankintalakiesityksestä.

SDP:n kansanedustajien mielestä hallituksen esitys vaikeuttaa ruokahuollon järjestämistä kunnissa ja hyvinvointialueella.

Hallituksen esitystä on kritisoitu erityisesti sidosyksikköjä koskevasta muutoksesta, jonka mukaan hankintayksikkö saisi tehdä hankintoja sidosyksiköltään vain, jos se omistaa vähintään 10 prosenttia sidosyksikön osakkeista.

Demariryhmän mukaan muutos koskisi lähes kahtasataa sidosyksikköä, joiden joukkoon kuuluu julkisomisteisia ateriapalveluyhtiöitä, jotka toimittavat laitoksiin 15 000-40 000 ruoka-annosta päivässä.

– Pienten kuntien ei ole aina edes mahdollista toteuttaa ateriapalveluita yksin, joten lakiesitys voi johtaa jopa niiden yhteisten ruokapalveluyksiköiden purkamiseen. Seuraukset näkyisivät heti koululaisten ja vanhusten arjessa, kansanedustaja Helena Marttila sanoo tiedotteessa.

Demariryhmä esittää huolensa muun muassa kustannuksista, joita koituisi, jos alueet päätyvät ottamaan aiemmin sidosyksikön järjestämän toiminnan itselleen.

Parlamentaarisen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmään kuulunut kansanedustaja Piritta Rantanen arvioi, ettei hallituksen tuoma esitys ei vastaa arviointiryhmän tavoitteita julkisten elintarvikehankintojen sääntelystä.

– Hankintalailla pystytään kilpailuttamisen sääntelyn avulla vaikuttamaan suoraan hankintojen kestävyyteen. Lain on ohjattava hankintayksiköitä tekemään elintarvike- ja ruokapalveluhankintoja, joissa noudatetaan kestäviä tuotantotapoja. Ei voi olla niin, että laatu jää hinnan jalkoihin ja kotimaisen, lähellä tuotetun elintarvikkeen sijaan valitaan huomattavasti heikommissa olosuhteissa tuotettu elintarvike. Tämä polkee suoraan myös suomalaista alkutuottajaa, hän sanoo tiedotteessa.

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

