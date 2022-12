SDP:n hallintovaliokuntaryhmä kiertää kuulemassa kentän terveisiä konsteista puuttua katujengirikollisuuteen

Eduskunnan hallintovaliokunnassa toimivat SDP:n kansanedustajat Piritta Rantanen, Eveliina Heinäluoma, Heidi Viljanen ja Mika Kari kiertävät kuulemassa katujengien kanssa tekemisissä olevien ammattilaisten näkemyksiä kentältä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Katujengirikollisuus ja alaikäisten lisääntynyt väkivaltaisuus ovat vakavia ilmiöitä, joiden syihin ja seurauksiin tulee puuttua nopeasti ja päättäväisesti. Tarvitsemme uusia toimintatapoja ja toimenpiteitä, jotta vältymme vastaavalta kehitykseltä kuin Ruotsissa. Suomen kulkeman tien tulee olla yhtä aikaa sekä luja rikollisuuden ydintä kohtaan että lempeä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, Eveliina Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

Julkisuudessa on puhuttu paljon ennalta ehkäisevästä ankkuritoiminnasta, jonka avulla on saatu hyviä tuloksia ympäri Suomen. Tiedotteen mukaan tästä syystä SDP:n hallintovaliokuntaryhmäkin halusi vierailla työtä tekevien viranomaisten luona ja kuulla, mitä heidän mielestään päättäjien tulisi tehdä katujengeihin puuttumiseksi. He aloittivatkin kiertueensa Helsingin poliisin ennalta estävään yksikköön ja ankkuritoimintaan Pasilan poliisitalolla tutustuen.

Tiedotteessa kerrataan, että ankkuritoiminta on moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja estetään ennalta rikollisuutta. Toiminnalla pyritään myös estämään väkivaltaista ääriajattelua ja radikalisoitumista. Työtä tehdään tiimeissä, johon yleensä kuuluvat asiantuntijat poliisista sekä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta. Ankkuritoiminnan malli on kehitetty Hämeenlinnassa noin 20 vuotta sitten ja Helsingissä sitä on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

– Resurssit ja toimintamallit hieman vaihtelevat ympäri Suomen ja esiin tuli se, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ennalta estävä toiminta tai mallit eivät ole tasalaatuisia. Helsingissä poliisilaitoksen ja kaupungin rajat ovat samat, mikä auttaa yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa, ja toiminta on myös hyvin resursoitua. Nuoret eivät kuitenkaan elä pk-seudulla kunta- tai organisaation rajojen mukaan, ja lainsäädännöllä tulisi helpottaa tietojärjestelmien yhteensovittamista ja tietojen vaihtoa viranomaisten välillä, Heidi Viljanen huomauttaa tiedotteessa.

Avainsana ennalta estävässä toiminnassa on viranomaisten mukaan nopeus, SDP:n hallintovaliokuntaryhmä huomauttaa.

– Tulokset ovat erittäin vaikuttavia, kun pystytään ajoissa puuttumaan ja reagoimaan nuorten ongelmiin moniammatillisessa yhteistyössä. Helsingin ennalta estävän yksikön ”asiakkaista” peräti 73 prosenttia eivät enää uusi rikoksiaan. Perustavanlaatuinen muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdellä tapaamisella, vaan vaatii pitkäjänteistä työtä ja muun muassa vanhemmuuden tukemista, Piritta Rantanen muistuttaa tiedotteessa.

Tarvitaan tasapaino vahvan kriminaalipolitiikan ja ennaltaehkäisevien toimien välillä.

SDP:N hallintovaliokuntaryhmä kertaa, että poliisin mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin kymmenen katujengiä. Katujengien toimintaan liittyy koston kierrettä ja kunniaväkivaltaa, ja yhdistävänä piirteenä yleensä on myös rikollisen elämäntyylin ihannointi.

Kansanedustaja Mika Kari korostaa, että katujengirikollisuuteen täytyy puuttua voimakkaasti. Hän pitää ensiarvoisen tärkeänä, että yhteiskunta kykenee näyttämään olevansa vahvempi kuin yksikään rikollinen.

– Emme ajattele, että nuorten ajautumista rikollisuuden polulle voitaisiin ehkäistä pelkillä rangaistuksilla ja passittamalla nuoret vankilaan. Mutta emme myöskään näe, että pelkät pehmeät keinot pystyisivät lähettämään sen viestin, ettei rikolliselle tielle kannata lähteä. Tarvitaan tasapaino vahvan kriminaalipolitiikan ja ennaltaehkäisevien toimien välillä, Kari sanoo tiedotteessa.

Hallintovaliokuntaryhmän mukaan pehmeillä keinoilla pyritään ehkäisemään nuorten ajautumista mukaan jengien toimintaan, mutta lisäksi tarvitaan viranomaisille tehokkaampia työkaluja hajottamaan rikollisjengit.

– Kovat toimet kohdistetaan jengirikollisuuden ytimeen, aikuisiin, jotka käyttävät nuorten ongelmia hyväkseen. Keinoja puuttua järjestäytyneeseen rikollisuuteen on edelleen lisättävä, toimintaohjelma laittomien aseiden poistamiseksi tulee laatia sekä soveltaa kovennettuja rangaistuksia jengirikollisuuden ytimeen, ryhmä summaa.

SDP:n hallintovaliokuntaryhmän kiertue jatkuu seuraavaksi kouluihin ja nuorisotyötä tekevien aikuisten tapaamisten merkeissä.