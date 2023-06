SDP:n Jani Kokko: ”Hiljaisuus on ollut suorastaan mykistävä”

Eduskunnassa on jatkunut tänäänkin tiedonantokeskustelu hallitusohjelmasta. Keskustelun yhteydessä on esitetty epäluottamuslausetta perussuomalaiselle elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle ”tämän kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin”. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n kansanedustaja Jani Kokko osallistui keskusteluun illalla eduskunnan suuressa salissa.

Hän sanoi, että jos elinkeinoministeri joutuu ensimmäisinä virkapäivinään laittamaan julkisuuteen kansainväliseen jakeluun viestin, jossa hän toteaa irtisanoutuvansa holokaustista, voidaan kysyä, onko hän valtioneuvoston jäsenyyden arvoinen.

– Elinkeinoministeri edistää osaltaan Suomen kaupallisia yhteyksiä, ja tässä suhteessa muun muassa Israelin ja Saksan sanomalehdissä olleet otsikot eivät kyllä anna sellaista Suomi-kuvaa, joka olisi edullista suomalaiselle elinkeinoelämälle, Kokko sanoi.

– Mikäli pääministeri olisi paikalla, niin kysyisin häneltä tätä, sillä hänhän antaa linjan sille, mikä on hyväksyttävää toimintaa hallituksessa ja mikä ei. Antaako hän tukensa tässä suhteessa ministeri Junnilalle vai ei? On kulunut useita päiviä sen jälkeen, kun edustaja Berg esitti ensimmäisen kommentin liittyen ministeri Junnilan puheenvuoroihin, ja hiljaisuus on ollut suorastaan mykistävä. On kulunut useita päiviä ilman että pääministeri olisi ottanut suoraan kantaa tähän asiaan. Onko niin, että vaikeneminen on tavallaan asian hyväksymistä ja toivotaan, että se menee pois? Toivoisin tässä suhteessa selkeää reaktiota, mikä on pääministerin näkemys hänen ministereidensä toimiin ja puheisiin, Kokko sanoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kommentoinut aiemmin, ettei hallitus hyväksy ääriliikkeitä.

– Ei natsismia, ei stalinismia ei muutakaan ihmisille ja yhteiskunnalle vaarallista toimintaa. Tämä on aivan päivänselvä asia, hän on sanonut.

TUORE elinkeinoministeri Junnila (ps.) on pahoitellut menneitä puheitaan, joista on keskusteltu julkisuudessa hänen nimityksensä myötä.

Esillä ovat olleet muun muassa Junnilan sanailut hänen vanhasta vaalinumerostaan 88.

Numero 88 on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen. Numero arvottiin Junnilan omaksi vaalinumeroksi vuonna 2019, jolloin hän pääsi eduskuntaan. Tänä keväänä Junnila onnitteli saman numeron saanutta ehdokasta perussuomalaisten vaalitilaisuudessa.

– Haluan täydentää aikaisempia lausuntojani: toivottavasti kaikille on selvää, että tuomitsen holokaustin, antisemitismin ja kaikki antisemitistiset teot jyrkästi ja ehdottomasti, Junnila on kirjoittanut tviitissään.

MUUN muassa Yle on uutisoinut Junnilan puhuneen kesällä 2019 äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman tapahtumassa Turussa. Kansallismielisten liittouma on itse kertonut olevansa kansallismielisten ja isänmaallisten henkilöiden yhteistyöjärjestö. Junnila on todennut, että kyseessä oli Turun terrori-iskun muistotilaisuus. ”Kyseessä oli iskun uhrien muistoa kunnioittava tilaisuus, ei mielenosoitus tai poliittinen tapahtuma”, Junnila on todennut. Iltalehti kertoo, että tapahtumassa olisi ollut paikalla myös lakkautetun uusnatsijärjestö PVL:n jäseniä. Junnila on antanut ymmärtää, ettei hänellä ollut etukäteen ”sen enempää tietoa” tapahtuman osallistujista.

Junnila on sanonut Facebookissa, ettei enää osallistuisi ”vastaavaan tilaisuuteen”. ”Tilaisuuden liepeillä on mediatietojen mukaan häärinyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n toimijoita. PVL on sittemmin lakkautettu, ja hyvä että näin on”, Junnila itse on kirjoittanut.