SDP:n johtajaportaasta ulostulo: Hallitus joutui pysähtymään – ”Se ei kuitenkaan riitä”

Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan hän on valmis tekemään muutoksia määräaikaisia työsopimuksia helpottavaan lakiesitykseen. Marttinen kertoi asiasta eilen Ylen A-studiossa.

SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajan Piritta Rantasen mukaan hallituksen esitys määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta ei ole kestänyt tarkastelua.

– Hallituksen perääntyminen on selvä merkki siitä, että esitys ei ollut kunnossa. SDP on varoittanut alusta asti, että perusteettomat määräaikaisuudet lisäävät epävarmuutta ja altistavat erityisesti naiset syrjinnälle. Nyt kovan paineen alla hallitus on joutunut itsekin myöntämään ongelmat, Rantanen sanoo tiedotteessaan.

Lakiesitys on menossa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Esityksen mukaan määräaikainen työsopimus voitaisiin sopia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä.

Rantanen korostaa, että keskustelu ei olisi käynnistynyt ilman naisjärjestöjen ja ammattiliittojen vahvaa ja perusteltua kritiikkiä.

Naisjärjestöt vaativat yhteiskannanotossaan maaliskuun alussa, että hallituksen esitys palautetaan valmisteluun. Sen ovat allekirjoittaneet muun muassa hallituspuolueiden kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen (kok.) ja Kike Elomaa (ps.).

– Järjestöt ovat olleet tässä täysin oikeassa. He nostivat esiin riskit, joita hallitus ei ottanut vakavasti. SDP seisoo tässä asiassa heidän rinnallaan ja on vienyt tätä viestiä määrätietoisesti eduskuntaan.

Rantanen vaatii, että hallitus arvioi esityksen vaikutukset uudelleen ja luopuu työntekijöiden asemaa heikentävistä muutoksista.

– On hyvä, että hallitus joutui pysähtymään. Se ei kuitenkaan riitä. Nyt tarvitaan suunnanmuutos.