Politiikka

18.3.2026 08:28 ・ Päivitetty: 18.3.2026 08:28

SDP:n johtajaportaasta ulostulo: Hallitus joutui pysähtymään – ”Se ei kuitenkaan riitä”

Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan hän on valmis tekemään muutoksia määräaikaisia työsopimuksia helpottavaan lakiesitykseen. Marttinen kertoi asiasta eilen Ylen A-studiossa.

Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajan Piritta Rantasen mukaan hallituksen esitys määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta ei ole kestänyt tarkastelua.

– Hallituksen perääntyminen on selvä merkki siitä, että esitys ei ollut kunnossa. SDP on varoittanut alusta asti, että perusteettomat määräaikaisuudet lisäävät epävarmuutta ja altistavat erityisesti naiset syrjinnälle. Nyt kovan paineen alla hallitus on joutunut itsekin myöntämään ongelmat, Rantanen sanoo tiedotteessaan.

Lakiesitys on menossa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Esityksen mukaan määräaikainen työsopimus voitaisiin sopia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä.

Rantanen korostaa, että keskustelu ei olisi käynnistynyt ilman naisjärjestöjen ja ammattiliittojen vahvaa ja perusteltua kritiikkiä.

Naisjärjestöt vaativat yhteiskannanotossaan maaliskuun alussa, että hallituksen esitys palautetaan valmisteluun. Sen ovat allekirjoittaneet muun muassa hallituspuolueiden kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen (kok.) ja Kike Elomaa (ps.).

– Järjestöt ovat olleet tässä täysin oikeassa. He nostivat esiin riskit, joita hallitus ei ottanut vakavasti. SDP seisoo tässä asiassa heidän rinnallaan ja on vienyt tätä viestiä määrätietoisesti eduskuntaan.

Lisää aiheesta

Marttinen A-studiossa: Määräaikaisuuslakiin voidaan tehdä täsmentäviä muutoksia

Rantanen vaatii, että hallitus arvioi esityksen vaikutukset uudelleen ja luopuu työntekijöiden asemaa heikentävistä muutoksista.

– On hyvä, että hallitus joutui pysähtymään. Se ei kuitenkaan riitä. Nyt tarvitaan suunnanmuutos.

Lisää aiheesta

Politiikka

18.3.2026 07:03

Marttinen A-studiossa: Määräaikaisuuslakiin voidaan tehdä täsmentäviä muutoksia

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
18.3.2026
Keskustan hiipuminen ei ole hyvä uutinen SDP:lle
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.3.2026
Hallitus taipui viilaamaan pätkätyöesitystä – Marttinen: ”Selkeyttää lainsäädännön kokonaiskuvaa”
Lue lisää

Pekka Tuuri

Mielipiteet
17.3.2026
Tätä väitettä perussuomalaiset levittävät SDP:stä ja maahanmuutosta – olennainen fakta unohtuu usein keskustelusta
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
18.3.2026
Arvio: Kuoleman lintu varastaa show’n surukuvauksessa, joka kallistuu lapselliseksi kauhurevittelyksi
Lue lisää

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

