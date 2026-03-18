Politiikka
18.3.2026 07:03 ・ Päivitetty: 18.3.2026 07:08
Marttinen A-studiossa: Määräaikaisuuslakiin voidaan tehdä täsmentäviä muutoksia
Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan hän on valmis tekemään muutoksia määräaikaisia työsopimuksia helpottavaan lakiesitykseen. Marttinen kertoi asiasta eilen Ylen A-studiossa.
Lakiesitys on menossa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Esityksen mukaan määräaikainen työsopimus voitaisiin sopia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä.
Marttisen mukaan hän on vastuuministerinä valmis tekemään muutoksia.
- Olen valmis katsomaan läpi ja käymään keskustelua valiokunnan kanssa, jos esille nousee vielä kysymyksiä, joita eduskunnassa halutaan täsmentää tai korjata, Marttinen sanoi.
Hallituksen esitys on saanut kritiikkiä muun muassa siksi, että sillä voisi olla vaikutuksia esimerkiksi raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Hallituksen esitystä ovat vastustaneet muun muassa kaikkien hallituspuolueiden naisjärjestöt. Naisjärjestöjen mukaan uudistus lisäisi naisten syrjintää työelämässä.
Naisjärjestöt vaativat yhteiskannanotossaan maaliskuun alussa, että hallituksen esitys palautetaan valmisteluun. Sen ovat allekirjoittaneet muun muassa Pihla Keto-Huovinen (kok.) ja Kike Elomaa (ps.).
TYÖMINISTERIN mukaan lakiesityksen tarkoituksena on helpottaa erityisesti nuorten työllistymistä. Hänen mukaansa valmistelussa on tehty tasa-arvolainsäädäntöön useita kiristyksiä, joilla on vastattu esille nousseisiin kysymyksiin.
- Me emme tee sellaista lainsäädäntöä, joka syrjisi ihmisiä, Marttinen sanoi.
Marttisen mukaan lainsäädännössä estetään ketjuttamista ”hyvin tehokkaasti”. Määräaikaisena voi työskennellä vuoden, minkä jälkeen työntekijälle pitää tarjota vakituista työsuhdetta.
A-studion keskustelussa mukana olleen vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan lakiesitys pitäisi vetää kokonaan pois.
- Meidän mielestämme tätä ei pitäisi hyväksyä missään muodossa, että määräaikaisuuksia lisätään.
Koskelan mukaan muutos tulisi johtamaan siihen, että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten sijasta työntekijöille tarjottaisiin määräaikaisia työsopimuksia.
STT/Heli Laakkonen
Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 9.08.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
