Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

18.3.2026 07:03 ・ Päivitetty: 18.3.2026 07:08

Marttinen A-studiossa: Määräaikaisuuslakiin voidaan tehdä täsmentäviä muutoksia

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Työministeri Matias Marttinen Helsingissä 4. joulukuuta 2025.

Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan hän on valmis tekemään muutoksia määräaikaisia työsopimuksia helpottavaan lakiesitykseen. Marttinen kertoi asiasta eilen Ylen A-studiossa.

Lakiesitys on menossa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Esityksen mukaan määräaikainen työsopimus voitaisiin sopia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä.

Marttisen mukaan hän on vastuuministerinä valmis tekemään muutoksia.

- Olen valmis katsomaan läpi ja käymään keskustelua valiokunnan kanssa, jos esille nousee vielä kysymyksiä, joita eduskunnassa halutaan täsmentää tai korjata, Marttinen sanoi.

Hallituksen esitys on saanut kritiikkiä muun muassa siksi, että sillä voisi olla vaikutuksia esimerkiksi raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Hallituksen esitystä ovat vastustaneet muun muassa kaikkien hallituspuolueiden naisjärjestöt. Naisjärjestöjen mukaan uudistus lisäisi naisten syrjintää työelämässä.

Naisjärjestöt vaativat yhteiskannanotossaan maaliskuun alussa, että hallituksen esitys palautetaan valmisteluun. Sen ovat allekirjoittaneet muun muassa Pihla Keto-Huovinen (kok.) ja Kike Elomaa (ps.).

TYÖMINISTERIN mukaan lakiesityksen tarkoituksena on helpottaa erityisesti nuorten työllistymistä. Hänen mukaansa valmistelussa on tehty tasa-arvolainsäädäntöön useita kiristyksiä, joilla on vastattu esille nousseisiin kysymyksiin.

Lisää aiheesta

Kiistellyn lakiesityksen käsittely viivästyy – edessä kierros perustuslakivaliokunnassa
Oletuskin perheenlisäyksestä pudottaa yhä naisten tuloja – Näin pitkään äitiysriski näkyy palkassa
Hoitaja sai raskausvapaallaan tietää, ettei työ jatku – STTK: ”Klassisin tapa syrjiä”

- Me emme tee sellaista lainsäädäntöä, joka syrjisi ihmisiä, Marttinen sanoi.

Marttisen mukaan lainsäädännössä estetään ketjuttamista ”hyvin tehokkaasti”. Määräaikaisena voi työskennellä vuoden, minkä jälkeen työntekijälle pitää tarjota vakituista työsuhdetta.

A-studion keskustelussa mukana olleen vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan lakiesitys pitäisi vetää kokonaan pois.

- Meidän mielestämme tätä ei pitäisi hyväksyä missään muodossa, että määräaikaisuuksia lisätään.

Koskelan mukaan muutos tulisi johtamaan siihen, että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten sijasta työntekijöille tarjottaisiin määräaikaisia työsopimuksia.

STT/Heli Laakkonen

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 9.08.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

10.3.2026 11:56

Kiistellyn lakiesityksen käsittely viivästyy – edessä kierros perustuslakivaliokunnassa

Kotimaa

6.3.2026 13:30

Oletuskin perheenlisäyksestä pudottaa yhä naisten tuloja – Näin pitkään äitiysriski näkyy palkassa

Työmarkkinat

31.1.2026 06:30

Hoitaja sai raskausvapaallaan tietää, ettei työ jatku – STTK: ”Klassisin tapa syrjiä”

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
18.3.2026
Keskustan hiipuminen ei ole hyvä uutinen SDP:lle
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.3.2026
Hallitus taipui viilaamaan pätkätyöesitystä – Marttinen: ”Selkeyttää lainsäädännön kokonaiskuvaa”
Lue lisää

Pekka Tuuri

Mielipiteet
17.3.2026
Tätä väitettä perussuomalaiset levittävät SDP:stä ja maahanmuutosta – olennainen fakta unohtuu usein keskustelusta
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
18.3.2026
Arvio: Kuoleman lintu varastaa show’n surukuvauksessa, joka kallistuu lapselliseksi kauhurevittelyksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU