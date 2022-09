SDP:n kansanedustajakonkari ei hae jatkokautta – ”Minulla on yksi lyömätön ennätys eduskunnassa”

SDP:n kansanedustaja Jukka Gustafsson ei pyri enää kansanedustajaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Gustafsson on istunut nykyisistä kansanedustajista kolmanneksi pisimpään eduskunnassa, kokemusta on tällä hetkellä 36 valtiopäivistä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pidempi kokemus on vain Ben Zyskowiczilla (kok. 44 valtiopäivät) ja Erkki Tuomiojalla (sd. 42 valtiopäivät).

”Tulen olleeksi kansanedustajana tämän kauden jälkeen 36 vuotta ja työelämässä yli 55 vuotta.Päätös jättää eduskuntatyö tämän vaalikauden jälkeen on todella vaikea. Terveyteni on hyvä, motivaatio, into ja vimma eduskuntatyöhön edelleen kohdallaan. Mutta…”, hän aloittaa tiedotteensa.

Hän jatkaa aloittaneensa työt vuonna 1964 Laivateollisuuden telakalla Turussa.

”Samassa työpaikassa, jossa presidentti Mauno Koivistokin oli töissä ennen siirtymistään Turun satamaan. Asiasta puhuimme useammankin kerran presidentti Koiviston kanssa. Olen niin sanottu pitkälinjalainen, kouluttautunut työmiehestä maisteriksi. Duunaritaustani vei Metallityöväenliiton koulutuskeskuksen Murikan rehtoriksi 29-vuotiaana. Kansansivistäjän unelmatyöhön”, Gustafsson muistelee.

Eduskuntaan Gustafsson valittiin 1987.

”Käytin ensimmäisenä kautena 1987-91 sosialidemokraattisen ryhmän jäsenistä toiseksi eniten puheenvuoroja istunnoissa.”

”Osoitin ensimmäisen suullisen kysymykseni kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suomiselle Tampereen Valmetin kiskokalustetehtaan työllisyydestä. Nenästäni alkoi valua verta muutama sekunti ennen kysymystä. Niinpä kerroin Tampereella, että taistelin työpaikkojen puolesta verisesti!” Gustafsson kertoo tiedotteessaan.

GUSTAFSSON SANOO tunnistavansa itsensä politiikan 10-ottelijana, jonka vahvat lajit ovat koulutus ja kulttuuri, pohjoismaisen hyvinvointivaltion kehittäminen ja työelämä-, tasa-arvo- ja demokratia -asiat. Opetusministerinä hän toimi vuosina 2011-13.

”Hallitusohjelman kirjaus oppivelvollisuuden laajentamiseksi 18 ikävuoteen oli varmasti suurin, historiallinen, koulutuspolitiikan aikaansaannos. Se tehtiin Pilvi Torstin (sd.) ja minun ollessa hallitusohjelmaneuvottelijoina. Laki on nyt voimassa.”

”Työministeri Liisa Jaakonsaari esitteli eduskunnalle vuonna 1996 vuorotteluvapaalain ja sanoi, että tälle voidaan antaa nimeksi ”Lex Gustafsson”. Vuorotteluvapaalla on ollut lähes 400 000 suomalaista ja sama määrä ihmisiä on päässyt oikeisiin töihin, vuorottelusijaisiksi. Rohkenen todeta, että olen voinut välillisesti vaikuttaa miljoonan ihmisen elämään, ei vähiten niihin tuhansiin, jotka sijaisuuden päätteeksi ovat saaneet pysyvän työpaikan.”

Gustafsson kirjoittaa myös, että hänellä on yksi lyömätön ennätys eduskunnassa.

”Olen ollut yhtäjaksoisesti eduskunnan jalkapallojoukkueen avauskokoonpanossa 33 vuotta, pelinumerolla 10. Ennätys liittyy jokavuotiseen Euroopan parlamenttien väliseen turnaukseen, jossa olen ollut mukana. Olen siirtynyt keskikentän rakentajasta puolustajaksi, jossa tehtäväni edelleen on olla hyökkäävä, nouseva, vasen pakki!”