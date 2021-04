SDP:n kansanedustajan mitta täyttyi – julkaisi tilityksen: ”Olen saanut tarpeekseni tästä loan heitosta”

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen on julkaissut Facebookissa suorasanaisen kirjoituksen koskien kirjoituksia puolueen eduskuntaryhmästä. Kokenut edustaja on jakanut sen yhteydessä myös kuvan (jutun lopussa). DEMOKRAATTI Demokraatti

”Tämän kuvan myötä päätin sanoa muutaman asian. Olen lukenut todella hämmästyneenä kirjoituksia, joissa hämmennetään SDP eduskuntaryhmän yhteistyötä. Olen pitkään ollut politiikassa mukana ja voin sanoa, että juuri nyt SDP eduskuntaryhmä tekee yhdessä hartiavoimin töitä, jotta me selviämme koronasta ja varmistamme meille kaikille paremman huomisen.”

Väätäisen mukaan pääministeri Sanna Marinilla on ryhmän täysi tuki, kuten myös ryhmän puheenjohtajalla Antti Lindtmanilla.

”On selvä asia, että me keskustelemme asioista joskus reippaastikin, mutta kaikille on selvää, että istuvaa hallitusta tuetaan, koska se on paras hallitus kokoonpano Suomelle.”

Väätäinen kommentoi myös saamiaan epäasiallisia ja herjaavia kommentteja.

”Poistan kaikki mollaavat ja epäasialliset kirjoitukset ja samalla estän kyseisten henkilöiden pääsyn sivuilleni. Olen saanut tarpeeksi tästä loan heitosta. Se ei vie asioita yhtään eteenpäin. Se vahingoittaa meitä ja aiheuttaa tarpeetonta ahdistusta ihmisissä. Sitten, jokaisen on syytä muistaa, kun kuoppaa toiselle kaivat niin itse siihen lopulta putoat.”