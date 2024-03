SDP:n kansanedustajat: Suomelle tärkeitä huoltovarmuus- ja metsäkysymyksiä ajetaan EU-avaintavoitteissa ohuin eväin

Suomelle tärkeitä huoltovarmuus- ja metsäkysymyksiä ajetaan EU-avaintavoitteissa ohuin eväin, SDP:n kansanedustajat Piritta Rantanen, Timo Suhonen ja Paula Werning. He jättivät eriävän mielipiteen maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon EU-avaintavoitteista. Demokraatti Demokraatti

– Hallitus on painottanut ruokaturvan ja metsäteollisuuden tärkeyttä Suomelle, mutta ruokaturva voidaan taata vain varmistamalla maataloustuotannon kannattavuus ja metsäkysymykset on ratkottava kestävän metsänkäytön pohjalta, edustajat katsovat.

He muistuttavat, että maataloustuottajat ovat järjestäneet traktorimarsseja Keski-Euroopassa, muun muassa Ranskassa, Saksassa ja Puolassa. Suomessa järjestetään tällä viikolla niin kutsuttuja ruokamarsseja.

– Näiden kaikkien taustalla on yhteinen huoli maatalouden kannattavuudesta. Jäsenmaiden hallituksilla on merkittävä rooli altavastaajan asemassa olevan maataloustuottajan puolen pitämisessä, koska ne päättävät, millaisia uudistusesityksiä eduskuntaan tuodaan. Tällä hetkellä maataloustuottajien ahdinko pyritään typistämään heidän ja kaupan väliseksi ongelmaksi, johon hallituksella ei ole osaa eikä arpaa, valiokunnan sd-ryhmän vastaava Piritta Rantanen sanoo tiedotteessa.

– Hallituksen panos ruokaturvaan on tähän mennessä rajoittunut toiveita herättäviin hallitusohjelmakirjauksiin sen sijaan, että se olisi ryhtynyt viemään tarmokkaasti eteenpäin viime kaudella parlamentaarisessa työryhmässä yhdessä sovittuja ehdotuksia maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.

Itä- ja Pohjois-Suomen merkitys huoltovarmuudessamme kasvaa.

KANSANEDUSTAJAT muistuttavat, että lämpenevän ilmaston myötä ruoantuotannon painopiste siirtyy yhä pohjoisemmaksi, jolloin Suomenkin esille nostamat turvallisuusympäristö, kriisinsietokyky ja huoltovarmuus saavat entistä vakavamman merkityksen.

– Tästä näkökulmasta myös Itä- ja Pohjois-Suomen merkitys huoltovarmuudessamme kasvaa ja on ensiarvoista säilyttää maatalouden ja maaseutuyritysten sekä elintarviketuotantoon liittyvä jatkojalostus näillä alueilla. Hallituksen toimet itäisen Suomen kehittämisestä ovat tähän mennessä kaikkea muuta kuin vakuuttavat. Suoraan sanoen itäinen Suomi on hallituksen politiikassa unohdettu, varkautelainen kansanedustaja Timo Suhonen toteaa tiedotteessa.

Rantanen nostaa esiin, ettei EU ole omavarainen elintarvikehuollon tuotantopanosten suhteen, joten erityisesti lannoitteiden ja rehujen omavaraisuutta on lisättävä.

– Samalla maatalouden päästöjä on kuitenkin vähennettävä huoltovarmuutta vaarantamatta ja ruokaketjun päästöjen monitorointia kehitettävä. Näissä toimissa on huomioitava ilmastotoimien oikeudenmukaisuus, sillä kannattamattomalta pohjalta on hankala ponnistaa.

Suomalainen metsätalous on ratkaisu, ei uhka.

METSIEN tärkeästä asemasta vallitsee kansanedustajien mukaan maa- ja metsätalousvaliokunnassa yhteisymmärrys, mutta sd-ryhmän jäsenet ovat pettyneitä siihen, että hallitus on kuitannut metsiin liittyvät tavoitteet muutamalla rivillä.

Paula Werningin mukaan Suomen on tehtävä vahvaa vaikuttamistyötä unionissa sen eteen, että tietoisuus kestävän metsätalouden ratkaisuista ja mahdollisuuksista unionissa kasvaa.

– Suomen metsäsektorilla, metsiin liittyvällä TKI-työllä ja biopohjaisilla ratkaisuilla on EU:lle paljon annettavaa kilpailukyvyn vahvistamisessa sekä ilmastotyössä. Esimerkiksi puurakentamisen rooli hiilinieluna on tärkeää nostaa vahvemmin esiin, mutta samalla myös metsäteollisuuden jalostusarvoa on nostettava. Suomalainen metsätalous on ratkaisu, ei uhka, hän sanoo.