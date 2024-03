SDP:n Kari ja Kiljunen kannattavat Lindtmanin esitystä EU:n puolustuskomissaarista

EU:n puolustusyhteistyötä on syvennettävä. Demokraatti Demokraatti

Kiristyneessä turvallisuustilanteessa on edettävä yhdessä nykyistä tehokkaammin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ehdotti lauantaina, että Suomi lähtee ajamaan EU:n seuraavaan komissioon puolustuskomissaarin tehtävää sekä omaa ministerineuvostoa (MTV 2.3.2024).

– Puheenjohtaja Lindtmanin esitys on perusteltu ja sitä on syytä edistää. Suomen pitkä linja on ollut vahvistaa unionin omaa puolustusulottuvuutta. Puolustusasioiden ministerineuvosto ja komissaari sekä tarvittaessa Euroopan parlamentin puolustusvaliokunta tulisivat vahvistamaan unionin kyvykkyyttä omaehtoiseen puolustusyhteistyöhön, kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) sanoo.

Venäjän hyökkäyssota jatkuu ja epävarmuus Yhdysvaltojen tuen jatkumisesta Ukrainalle heittävät varjon Ukrainan puolustuskyvyn kestävyydelle. Euroopan on jatkettava Ukrainan tukemista.

– EU on kyennyt toimimaan ennennäkemättömän yhtenäisesti Ukrainan tukemisessa ja Venäjän pakotteiden asettamisessa. Puolustusmenoja on nostettu ja on ymmärretty puolustushankintojen koordinoinnin tarpeellisuus. Puolustuksen ministerineuvosto ja komissaaritehtävä luovat oikeat rakenteet näiden asioiden edistämiseksi, Kiljunen toteaa.

Samoilla linjoilla on kansanedustaja Mika Kari (sd.).

– Lindtmanin esitys on erinomainen ja sitä on edistettävä, sillä kovan puolustuksen painoarvo on myös EU:ssa kasvanut. Puolustusasioiden ministerineuvosto ja komissaarin tehtävä tehostaisivat valmistelukoneistoa ja edistäisivät myös EU:n puolustusteollisuutta.

– Kiristyneessä turvallisuustilanteessa puolustusmenoja on nostettu, ja hyvä niin. Nyt puolustushankintoja on koordinoitava paremmin yhdessä. Tätä voidaan tehdä tehokkaasti puolustuksen ministerineuvoston ja komissaarin kautta, Kari toteaa.