Politiikka

25.9.2025 09:19 ・ Päivitetty: 25.9.2025 09:19

SDP:n Kokko: Puolustaako hallitus tutkimuksen ja tutkijoiden vapautta?

Jani Laukkanen/Demokraatti
Kokko korostaa kannanotossaan, että kriittinen keskustelu tutkimuksesta on eri asia kuin tutkijoiden uhkailu, solvaaminen ja maalittaminen.

SDP:n kansanedustaja Jani Kokko sanoo kannanotossaan, että tutkijoiden ja tutkimuksen vapautta koetellaan nykypäivänä jatkuvasti.

– Viime aikoina olemme valitettavasti saaneet nähdä, miten jopa europarlamentaarikot hyökkäävät tutkijoiden riippumattomuutta vastaan nimenomaan tutkijoiden näkemyksien perusteella. Se, että tutkija kertoo jotain sellaista, joka ei miellytä poliitikkoa tai sovi hänen ideologiaan, ei tee tutkijasta aktivistia tai puolueellista, Kokko painottaa tiedotteessaan.

Hän muistuttaa, että tieteen vapaus koostuu monesta asiasta. Kaikki perustuu yliopistojen autonomiaan ja tutkimusaiheiden vertaisarviointiin.

– Vertaisarvioinnissa tutkimusaiheeseen perehtyneet tieteentekijät arvioivat tutkimuksia, jotta yliopistoilla ja tieteentekijöillä säilyy autonomia. Tieteen ei tule missään olosuhteissa olla poliittisesti ohjattua.

VAPAASSA yhteiskunnassa on voitava käydä kriittistä keskustelua tieteellisestä tutkimuksesta ja tutkimusaiheista.

Kokon mukaan on kuitenkin syytä muistaa, että siinä vaiheessa, kun tutkijoita ryhdytään uhkailemaan rahoituksen menettämisellä, maalittamaan tai syyttelemään tutkijoita omien mielipiteiden pohjalta ilman minkäänlaista kompetenssia kyseisestä aiheesta, ylittyy sellainen raja, jota ei toivoisi suomalaisessa yhteiskunnassa olevan.

– Olen itse toiminut akateemisissa ympyröissä, ja itseeni ei onneksi ole koskaan kohdistunut tämänkaltaista maalittamista tai vihamielisyyttä. Tiedän kuitenkin paljon kollegoita, ulkopolitiikan tutkijoista lähtien, jotka ovat kohdanneet heidän tutkimusaiheestaan johtuen maalitusta ja vähättelyä, Kokko kertoo.

Hän korostaa kannanotossaan, että yliopistojen autonomiaa ja erilaisten tutkimuslaitosten riippumattomuutta on puolustettava. Samalla tutkijoiden asemaa on vahvistettava ja heidän työlleen on annettava arvoa.

– Tutkijat tuottavat uutta tietoa, joka hyödyttää laajasti yhteiskuntia ja koko maailmaa. Parhaimmillaan se myös tuottaa uutta tietoa meidän päätöksentekijöiden tueksi. Tälle työlle on annettava sen ansaitsema arvonsa ja mahdollistettava sen riippumattomuus myös tulevaisuudessa.

 

