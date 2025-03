SDP:n Kymäläinen ehdottaa sähköisten ehdokashakemusten käyttöönottoa – ”Ei ole kyetty siirtymään kuluvalle vuosituhannelle”

Kansanedustaja Suna Kymäläisen (sd.) mielestä sähköisten ehdokashakemusten käyttöönottoa pitäisi selvittää. Hän on jättänyt tänään aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Demokraatti Demokraatti

– Nykyinen vaalilaissa säädetty järjestely, jossa esimerkiksi kuntavaaleissa puolueen vaaliasiamies toimittaa paperisen ehdokashakemuksen kunnan keskusvaalilautakuntaan, jättää valitettavan paljon tilaa inhimillisille virheille, Kymäläinen sanoo tiedotteessa.

– Itse sain kokea tämän kuluvana vaalikeväänä karvaasti, kun oma asiakirjani valitettavasti hukkui matkalla, eikä lopulta vaaliasiamiehen toimesta päätynyt ajoissa keskusvaalilautakuntaan muiden tarvittavien asiakirjojen joukossa ehdokashakemusta jätettäessä, hän kertoo.

Kymäläisen listalta jäämisestä uutisoi ensimmäisenä Etelä-Saimaa. Kymäläisen oli tarkoitus olla ehdolla kuntavaaleissa Lappeenrannassa. Hän sai vuoden 2021 vaaleissa toiseksi eniten ääniä SDP:n listalla.

KYMÄLÄISEN mielestä olisi tärkeää selvittää, voitaisiinko ehdokashakemukset jatkossa tehdä ja käsitellä sähköisesti. Kymäläinen sanoo, että vahvan sähköisen tunnistautumisen avulla jokainen ehdokas voisi esimerkiksi jättää oman suostumuksensa ja vaaliasiamies voisi sen avulla allekirjoittaa ehdokashakemuksen.

– Suomi on kansainvälisesti vertailtuna digitalisaation kärkimaita. Silti voimassa oleva vaalilainsäädäntömme ei mahdollista ehdokashakemusten tekemistä sähköisesti. Sähköisen äänestämisen mahdollistamisesta on keskusteltu jo pitkään ja siihen liittyvät haasteet tunnetaan. On kuitenkin erikoista, että myöskään ehdokashakemusten kohdalla ei ole kyetty siirtymään kuluvalle vuosituhannelle.

Kymäläinen kysyy kirjallisessa kysymyksessään, että pitääkö hallitus tärkeänä selvittää sähköisten ehdokashakemusten käyttöönoton mahdollisuutta. Samalla hän kysyy, miten hallitus aikoo turvata demokratian toteutumista ja digitalisaation edistämistä vaalilainsäädännön näkökulmasta.

– Sähköiset ehdokashakemukset olisivat nykyistä parempi ratkaisu myös demokratian toteutumisen sekä digitalisaation edistämisen näkökulmasta. Digitalisaation edistäminen myös tällä saralla on vuonna 2022 valmistuneen Suomen digitaalisen kompassin vision, arvojen ja tavoitteiden mukaista. On selvää, että inhimillisiä virheitä tapahtuu. Sen ei kuitenkaan tule olla esteenä demokratian toteutumiselle.