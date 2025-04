SDP:n Kymäläinen: Venäläisten kiinteistöhankintojen kieltäminen ei riitä – myös asunto-osakkeiden hankintaa on rajoitettava

Eduskunta käsittelee tänään venäläisten kiinteistöhankintojen kieltämistä. Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) katsoo, että myös asunto-osakkeiden hankintaa on rajoitettava ja valvottava tarkemmin muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Demokraatti Demokraatti

– On hyvä, että hallitus vallitsevassa turvallisuustilanteessa viimein puuttuu venäläisten kiinteistöhankintojen aiheuttamaan uhkaan. Samalla olisi tärkeää kuitenkin huomioida myös asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden hankinnan aiheuttama potentiaalinen turvallisuusuhka. Työtä lainsäädännöllisten aukkojen tilkitsemiseksi kansallisen turvallisuutemme takaamiseksi on edelleen, Kymäläinen summaa tiedotteessa.

Eduskunnan käsittelyssä on tänään puolustusvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä, jonka tarkoituksena on kieltää hyökkäyssotaa käyvän valtion, eli käytännössä Venäjän, kansalaisten ja sinne rekisteröityjen yhteisöjen kiinteistönhankinta Suomessa.

Puolustusvaliokunta pitää mietinnössään tärkeänä, että jatkoselvitystyössä tarkastellaan myös asunto-osakkeiden sekä kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden ostamisen ja hallinnan kokonaisuutta, koska ne voivat muodostaa uhan kansalliselle turvallisuudelle.

SAMALLA linjalla on kansanedustaja Kymäläinen, joka tänään jättämässään toimenpidealoitteessa ehdottaa, että hallitus ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla kattava valvonta sekä luvanvaraisuuslainsäädäntö ulotetaan myös asunto-osakeyhtiöihin.

Lappeenrantalainen Kymäläinen huomauttaa tiedotteessaan, että erityisesti Kaakkois- ja Itä-Suomessa on paljon asunto-osakeyhtiöitä, joissa merkittävä osa osakkeenomistajista on venäläisiä. Kymäläisen mukaan tämä on aiheuttanut ongelmia muun muassa vastikkeiden perinnässä.

Hän kuitenkin näkee myös laajemman turvallisuusuhan, jonka omistukset voivat aiheuttaa. Hän arvioi, että asunto-osakkeita ja niiden omistuksia voitaisiin käyttää vääriin tarkoituksiin.

– Venäjän hallinto voi esimerkiksi painostaa kansalaisiaan, joilla tällaisia omistuksia on, erilaisiin toimiin, joilla olisi vaikutusta kansalliseen turvallisuuteen, Kymäläinen sanoo.

Hän uskoo, että kiinteistöhankintoja koskevaa lainsäädäntöä voitaisiin mahdollisesti pyrkiä kiertämään muuttamalla kiinteistöjä asunto-osakeyhtiömuotoisiksi.

– Erinäisillä järjestelyillä voidaan myös häivyttää omistuksia. Tähänkin uhkaan tulee paremmin pystyä puuttumaan.