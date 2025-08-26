SDP:n linjaukset budjettiriiheen: ”Miljonäärien hyysääminen ja osa-aikatyöstä sekä järjestäytymisestä rankaiseminen lopetettava”

SDP:n valtiovarainvaliokuntavastaavan, kansanedustaja Joona Räsäsen mukaan Suomen taloustilanne on vakava, mutta Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkaus- ja rankaisulinjalla se ei kohene. SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen päätöstilaisuudessa esiteltiin puolueen alustavat linjaukset budjettiriiheen. Susanna Luikku Demokraatti

– Orpo-Purran hallituksen aikana on otettu historiallisen kovaa tahtia velkaa, mikä on lähinnä tragikoomista verraten edellishallituksen jatkuvaan syyttelyyn. Vain pahimpana koronavuonna 2020 Suomi velkaantui enemmän, Räsänen muistutti Lappeenrannan kokouksen päättäneessä mediatilaisuudessa.

Räsäsen ja demarien eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan vain kasvun ja työllisyyden avulla julkista taloutta voidaan vahvistaa kestävästi, muuten juututaan jatkuvaan leikkauskierteeseen.

– Nyt on tärkeää vahvistaa kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa, kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvuun arvonlisäverotuksen alarajaa nostamalla ja kotitalousvähennystä vahvistamalla sekä investointien verokannustimen alarajaa laskemalla, he linjasivat.

SDP:N edustajien mukaan saksien heiluttelun jälki on ollut synkkää: työttömyys kasvaa, etenkin nuorisotyöttömyys on hälyttävissä luvuissa ja pitkäaikaistyöttömyydessä lähestytään jo 1990-laman lukemia.

– Hallitus puhuu suhdanteista, mutta miksi ne näyttävät vaikuttavan vain Suomessa? Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien ja miljonäärien hyysäämisen sijaan tulisi keskittyä pieni- ja keskituloisten palkansaajien verotuksen keventämiseen, jotta saataisiin kotimaan talouteen ostovoimaa ja luottamusta, Joona Räsänen painotti.

Konkretiaa SDP tarjosi muun muassa työttömyysturvan suojaosan palauttamisella. Räsäsen mukaan se asetettaisiin aluksi 200 euroon ja kohdistettaisiin asumistukeen, koska asuminen on kasvukeskuksissa monille suurin menoerä.

– Suojaosien poisto oli ylipäätään iso virhe: se ei kannusta kuin kokoaikaiseen työttömyyteen. Suojaosat tulisi sitoa suhdanteisiin kuten korona-aikana, jolloin raja, jonka saa kuukaudessa ansaita ilman vaikutusta tukiin, oli 500 euroa, Räsänen sanoi.

YKSITYISEN terveydenhoidon kelakorvausten poisto olisi SDP:n mukaan helpoimmista päästä keinoja tasapainottaa taloutta.

– Nyt viimeistään on käynyt selväksi, että päätös ei ole ollut muiden kuin terveysjättien tilipussien eduksi. Näillä rahoilla pitäisi vahvistaa hoitoon pääsyä julkisessa terveydenhuollossa. Myös sote-järjestöjen rahoitus tulee turvata, jotta niillä on mahdollisuus jatkaa arvokasta työtään, kommentoi eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Kim Berg.

SDP palauttaisikin kahden viikon hoitotakuun julkiselle puolelle.

Joona Räsäsen muistutti, että kolmannen sektorin järjestöt kantavat jo nyt ison vastuu sote-palveluista:

– Niiden kurittaminen Riikka Purran esittämän perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin tyyliin ei auta mitään, päinvastoin.

SDP:TÄ on usein moitittu yksin- ja pienyrittäjien unohtamisesta tilanteessa, jossa itsensä työllistäminen on yhä useamman ainoita keinoja ansaita elantonsa.

Lappeenrannassa asia huomioitiin melko yleisellä tasolla, mutta puolue linjasi tavoitteekseen kotitalousvähennyksen noston etenkin hoivapalvelujen tarjoamisen ja ostamisen helpottamiseksi sekä yritysten alv-velvollisuuden alarajan noston.

Melko yleisluontoiseksi jäi myös linjaus yritystukien puolen miljardin leikkauksista.

Joona Räsäsen mukaan SDP hoitaisi taloussopeutuksista puolet menosäästöillä ja toisen veroratkaisulla.

– Sen sijaan, että rangaistaan työntekijöitä järjestäytymisestä ay-jäsenmaksujen verovähennyksen poistolla, SDP asettaisi sijoittajille pienen lähdeveron – ja tämä koskee myös ay-liikettä, Räsänen muotoili.

Eläkkeisiin SDP ei sen sijaan koskisi. Tytti Tuppuraisen mukaan siinä on kyse ”ylisukupolvisesta lupauksesta, joka on pidettävä”.

– Suurten eläkkeiden verottamiseen paras tapa on progressio, Tuppurainen kommentoi lyhyesti.