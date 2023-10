SDP:n Lyly: ”Yhdessä tekemämme aloite on ensisijaisen tärkeä Pirkanmaan kehittämisessä”

Pirkanmaan kansanedustajia yli hallitus-oppositio-rajojen on jättänyt ensi vuoden budjettiin talousarvioaloitteen seudulle tärkeästä liikennehankkeesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

He esittävät, että valtatie 9:n kaksikaistainen tieosuus muutetaan nelikaistaiseksi välillä Alasjärvi-Käpykangas. Kansanedustajien mielestä asian edistäminen on kaikille yhteinen alueellinen tavoite, joka toteutuessaan palvelee myös koko Suomen etua.

-Yhdessä tekemämme aloite on ensisijaisen tärkeä Pirkanmaan seudun kehittämisessä. Tieyhteyksien täytyy olla kunnossa, jotta henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuus ja turvallisuus voidaan taata nykyistä paremmalla tasolla, kansanedustaja Lauri Lyly (sd.) toteaa tiedotteessa.

Nelikaistaisuus hyödyttäisi kansanedustajien mielestä niin henkilöliikennettä, teollisuuden kuljetuksia kuin alueen joukkoliikennettä. Tienväli on Suomen vilkkain yksiajoratainen tieosuus. Kohde on jo liikenne 12 -investointiohjelman kiireellisessä hankekorissa. Valtatie 9 on kansanedustajien mukaan Suomen päätieverkon oleellinen osa ja sen merkitys on erittäin suuri teollisuuden eri sektoreille.

Lylyn mukaan moni pirkanmaalainen kansanedustaja on mukana myös Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin peruskorjausaloitteessa.

– Korostamme kulttuurin tukemisen tärkeyttä. Tampereella on erinomaiset teatterit, joiden rakennukset kuitenkin tarvitsevat nyt pikaisesti valtion rahoitusta peruskorjaukseen.

Lyly muistuttaa, mitä hallitusohjelmassa todetaan: ”Taiteella ja kulttuurilla on itseisarvo. Monipuolinen ja arvostettu taide- ja kulttuurielämä on sivistysvaltion tunnusmerkki.”

– Olen hallituksen kanssa täysin samaa mieltä asiasta ja nyt sen täytyy edistää tämän tunnusmerkin toteutumista tukemalla Tampereen teattereiden korjaussuunnitelmia.