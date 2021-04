SDP:n Mäkynen kuittaa oppositiolle: ”Leikkaukset tässä vaiheessa kriisiä olisivat aiempien virheiden toistamista”

SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan hallituksen ensi viikon kehysriihessä on huolehdittava Suomen pääsemisestä talouskasvuun, sillä opposition vaatimat leikkaukset keskellä kriisiä hidastaisivat Suomen palautumista pandemiasta DEMOKRAATTI Demokraatti

”Leikkaukset tässä vaiheessa kriisiä olisivat aiempien virheiden toistamista. Vasta akuutin kriisin jälkeen on aloitettava jälleenrakennus, jossa viruksen takia lykätyt kiireettömät hoidot hoidetaan ja rajoituksista aiheutuneet vauriot korjataan”, Mäkynen sanoo tiedotteessaan.

Mäkynen muistuttaa, että kehysriihessä päätetään ensisijaisesti ensi vuoden budjetin raameista, mutta samalla pöydällä on tämän vuoden talous.

”On huolehdittava edelleen riittävästä kompensaatiosta yrityksille ja työntekijöille, jotka ovat kärsineet rajoitustoimista sekä huolehdittava nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudesta.”

Mäkysen mukaan työttömyyttä torjutaan nyt parhaiten hyvällä kriisinhoidolla, jolla on vaikutusta myös pitkän aikavälin työllisyyteen: kun ihmiset eivät joudu pitkäaikaistyöttömiksi, heidän työkykynsä ei heikkene eikä osaaminen vanhene.

STTK:N pääekonomistin Patrizio Lainán tuoreen laskelman mukaan Marinin hallituksen tukitoimien ansiosta bruttokansantuote jää pysyvästi noin kaksi prosenttia korkeammalle tasolle. Tämä tarkoittaa 22000–30 000 työllistä enemmän.

Lainán mukaan kansantuote olisi romahtanut viime vuonna kolmen prosentin sijasta kuusi prosenttia ilman hallituksen yhdeksän miljardin euron päätösperäisiä toimia.

”Kriisissä työnsä menettäneet ihmiset haluavat töihin. Heitä ei auteta heikentämällä toimeentuloa, vaan lisäämällä kysyntää julkisilla investoinneilla tulevaisuuden suurille vientialoille ja hoivaan”, Mäkynen sanoo.

Mäkysen mukaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuminen asettavat taloudelle reunaehdot, mutta avaavat myös suomalaisille mahdollisuuksia lisätä työpaikkoja. Ympäristöteknologian kysyntä kasvaa maailmalla hurjaa vauhtia, joten investoimalla osaamiseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen luodaan työpaikkoja pitkälle tulevaisuuteen.

”Yritysten määrää on kasvatettava Suomessa 10 000:lla, ja bruttokansantuotteen kasvu on saatava tulevina vuosina kahden prosentin uralle. Näin talous on nopeasti tasapainossa ilman leikkauksia ja veronkorotuksia.”