Politiikka

9.9.2025 12:31 ・ Päivitetty: 9.9.2025 12:31

SDP:n Mäkynen tyrmää Tere Sammallahden puheet: ”Mediatemppu”

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää kokoomuksen kansanedustajan Tere Sammallahden vaatimusta sosiaaliturvan rajaamisesta vain Suomen kansalaisille mediatemppuna.

Demokraatti

Demokraatti

Mäkynen kuvailee tiedotteessaan liki runollisesti, kuinka tämän tempun tarkoituksena on ”piilottaa hallituksen leikkauspolitiikka somepöyristyksen pilven taa”.

– Tämä vaatimus vaikuttaa jälleen kerran yhdeltä Sammallahden peliltä, jossa hän kalastelee kauhistelua ja reaktioita. Vaikuttaa sille, että kyseessä on yritys ohjata ihmisten katsetta pois niistä massiivisista arjen heikennyksistä, joita kokoomuksen johtama hallitus on yhdessä perussuomalaisten kanssa suomalaisille aiheuttanut.

Mäkynen pitää surullisena, että hallituspuolue kokoomuksen riveistä lähdetään asettamaan ihmisiä toisiaan vastaan.

Mäkysen mukaan vielä ikävämmäksi asian tekee se, että hallituksen oma politiikka on lisännyt ihmisten ahdinkoa ja heikentänyt arjen pärjäämistä.

– Ehkä Sammallahden kannattaisi katsoa aivan ensimmäiseksi, miten hänen oma porukkansa voisi tehdä sellaista politiikkaa, jossa suomalaisten luottamus arkeen paranisi. Suomeen tarvitaan kasvua ja työpaikkoja. Toistaiseksi hallitus on epäonnistunut karulla tavalla molemmissa. Laskun tästä epäonnistumisesta maksavat suomalaiset.

