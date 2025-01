SDP:n Malm: Hallituksen on siirryttävä konkreettisiin tekoihin itäisen Suomen maakuntien tulevaisuuden turvaamiseksi

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm vaatii nopeita elvytys- ja investointitoimia itärajan maakunnille. Hän moittii hallitusta siitä, ettei se ole saanut aikaan konkreettisia toimia Suomen Venäjän vastaisten rajamaakuntien tukemiseksi puheista huolimatta. Demokraatti Demokraatti

Imatralainen Malm nostaa esiin, että loppuviikosta ”itärajalle tilannetta ihmettelemään” tulee pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa laitaoikeistolaista Italian Veljet -puoluetta edustava komissaari Rafaele Fitton.

– Pääministeri mielellään isännöi itärajalla EU päättäjiä, joka toki on hyvä asia, mutta mitään vaikutusta sillä ei tunnu olevan hallituksen politiikkaan. Rajavierailu on kuin eksoottinen ja vähän jännittävä tapahtuma, mutta muuhun se ei johda kuin patsasteluun median edessä, imatralainen Malm sanoo tiedotteessa.

Malm muistuttaa, että Suomen itäiset raja-alueet Virolahden Vaalimaalta Utsjoen Nellimiin ovat kärsineet pahiten välttämättömistä Venäjä-pakotteista.

– Matkailun, kauppa-asioinnin ja vaikkapa puu- ja paperiteollisuuden raaka-ainevirtojen katkeamisen suurimmat kärsijät ovat itäisen Suomen yritykset ja niiden työntekijät. Ensin rajan sulki henkilöliikenteeltä korona ja sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Malm huomauttaa, että aiemmin esimerkiksi pelkästään Etelä-Karjalassa vieraili vuodessa liki kaksi miljoonaa venäläistä turistia ja he käyttivät maakunnassa rahaa 310 miljoonaa euroa vuodessa.

Malm moittii, että konkreettisia toimia sen paremmin kansallisen kuin EU:n rahoituksen ohjaamiseen Suomen itärajan maakuntien taloudellisen aktiivisuuden ja aluetalouden vahvistamiseen ei maan hallituksella ole näkynyt. Hän huomauttaa, että Euroopan unionin komission ohjelmaan on saatu vaatimus, että EU:n on tuettava koko EU:n ja Venäjän välisen raja-alueen turvallisuutta ja taloudellista toimeliaisuutta.

– Tällä hetkellä tilanne on kuin paikkaisi purukumilla uppoamisuhassa olevaa valtamerialusta. Orpo-Purran hallituksen on nyt siirryttävä vaikuttaviin konkreettisiin tekoihin itäisen Suomen maakuntien tulevaisuuden turvaamiseksi. Se on parasta hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikkaa ja samalla erittäin tehokasta raja- ja kokonaisturvallisuuden vahvistamista, hän painottaa.