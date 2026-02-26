Politiikka
26.2.2026 08:06 ・ Päivitetty: 26.2.2026 08:06
SDP:n Marko Asell saa liikunnan ja urheilun kultaisen ansioristin
Kansanedustaja Marko Asell (sd.) on yksi kahdeksasta liikunnan ja urheilun kultaisen ansioristin saajista. Ansiomerkit myönsi liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd.).
Asell on ollut yksi SDP:n edustajista, joita on syytetty häirinnästä. Asellin puolue SDP teettää työyhteisöselvityksen, jossa selvitetään myös häirintäsyytteitä.
Asell myönsi tammikuussa sosiaalisessa mediassa, että on käyttäytynyt ”joissakin tilanteissa asiattomasti ja viljellyt myös huonoa huumoria”.
Asellin ansiomerkkiä anoi Valtion liikuntaneuvosto, johon Asell itse kuuluu. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Hannu Tolonen kertoi STT:lle, että merkit pitää anoa lokakuun loppuun mennessä.
Tolosen mukaan Asellin palkitsemisesta ei noussut keskustelua. Hän sai ansiomerkin urheiluansioistaan. Niihin kuuluu muun muassa painin olympiahopea Atlantasta 1996.
Liikunnan ja urheilun kultaisen ansioristin saavat myös muun muassa Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) ja Suomen urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Teemu Japisson.
Kaikki kahdeksan kultaisen ansioristin saajaa ovat miehiä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.