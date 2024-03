SDP:n Marttila: EU:n investointirahasto tervetullut avaus – “Valitettavasti hallituksella ei näytä olevan edelleenkään B-suunnitelmaa”

Ehdotus EU:n yhteisestä investointirahastosta on todella tervetullut, kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Helena Marttila (sd.) arvioi. Demokraatti Demokraatti

– On päivänselvää, että nykytila on erittäin ongelmallinen ja haitallinen Suomen taloudelle, joka on pieni ja vientivetoinen, hän toteaa tiedotteessa.

Nykyisen valtiontukipolitiikan ongelmat ovat Marttilan mukaan herättäneet laajaa keskustelua myös talousvaliokunnassa.

– Mutta valitettavasti hallituksella ei edelleenkään näytä olevan B-suunnitelmaa sen varalta, että nykytila olisi tullut jäädäkseen. Investointirahasto on konkreettinen avaus, joka veisi tilannetta eteenpäin Suomelle suotuisaan suuntaan.

EU:n 2030-luvun ilmastopolitiikka päätetään tulevalla parlamenttikaudella, hän muistuttaa.

– Myös EU:n budjetin ja tukimekanismien on vauhditettava vihreää siirtymää ja ohjata johdonmukaisesti kohti ilmastotavoitteita.

SUOMALAISET yritykset ovat vastuullisuuden edelläkävijöitä ja esimerkiksi kvantti- ja tekoälyteknologiassa koko maailman kärkeä, Marttila korostaa. Siksi hänen mielestään olisi oikein, että tukipolitiikka suosisi edelläkävijyyttä, eikä esimerkiksi maantieteellistä sijaintia.

– EU:n toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti ja todennäköisesti pitkäaikaisesti pandemian ja sodan myötä. Myös yritysten toimintaympäristö on muuttumassa enemmän kuin vuosikymmeniin, ja meneillään olevan muutos tuo aivan varmasti suomalaisille yrityksille paljon mahdollisuuksia.

Marttila patistaa Suomea aktiiviseen vaikuttamiseen, että suomalaiset yritykset voivat pärjätä kilpailuissa, ja investointirahasto on toivottua aloitteellisuutta.

– Vahvempi EU on Suomen tavoite ja ehdottomasti kansallinen etumme. Nyt ei todellakaan ole aika käpertyä sisäänpäin ja vain toivoa parasta.