SDP:n Näkkäläjärvi: Tämä asia on saatava kuntoon – vaatii myös stoppia ”turhalle paperirallille”

Viime päivinä on hämmästelty, että kunta- ja aluevaaleissa hylättiin jopa yli 120 000 ääntä. Demokraatti Demokraatti

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo, että määrä on huolestuttava. Hän ei kuitenkaan syyttäisi kansalaisia.

– Hylättyjä ääniä ei pidä laittaa kansalaisten osaamattomuuden piikkiin, vaan on vaalien järjestäjien vastuulla huolehtia siitä, että äänestysprosessi on tehty riittävän helpoksi ja selkeäksi, jotta virheiltä vältytään. Äänestäjille on kerrottava myös selvästi, että virheen sattuessa heillä on oikeus pyytää uusi äänestyslappu, Näkkäläjärvi sanoo tiedotteessa.

SDP:n puoluesihteeri korostaa myös, että vaalivirkailijoita on oltava tarpeeksi.

– Uutisissa on kerrottu tapauksista, joissa jopa yli tunnin mittaiset äänestysjonot ovat saaneet ihmiset luovuttamaan ja jättämään äänestämättä. Näin ei voi olla, vaan meidän on jatkossa pystyttävä parempaan.

Näkkäläjärvi vaatii, että myös valmistelu sähköisen ehdokasasettelun mahdollistamiseksi vuoden 2027 eduskuntavaaleissa on käynnistettävä. Tällä hetkellä ehdokkaaksi voi ilmoittautua vain paperisella, käsin täytettävällä lomakkeella.

– Hallitusohjelmassa on kirjaus sähköisen ehdokasasettelun mahdollistamisesta jo vuoden 2025 alue- ja kuntavaaleissa. Asialle on laaja hallitus-oppositiorajat ylittävä poliittinen tuki, mutta asiaa ei ole toteutettu. Seuraaviin eduskuntavaaleihin mennessä tämä asia on saatava kuntoon, jotta vältytään turhalta paperirallilta.

Näkkäläjärvi sanoo odottavansa, että oikeusministeriö ryhtyy asiassa määrätietoisiin toimenpiteisiin välittömästi.