SDP:n Näkkäläjärvi vaatii Leena Merta estämään vaalidatan siirtämisen – ”Demokratiaa haastetaan ennennäkemättömällä voimalla”

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi vaatii oikeusministeriötä keskeyttämään vaalidatan siirtämisen ulkomaiseen pilvipalveluun. Demokraatti Demokraatti

Ministeriö on siirtämässä oikeusministeri Leena Meren (ps.) johdolla suomalaisten vaalidataa maan rajojen ulkopuolelle ja amerikkalaisen teknologiajätti Amazonin käsiin. Eduskuntavaaleissa 2027 vaalien tietoteknisenä alustana toimisi Amazonin pilvipalvelu ja vaalidata tallennettaisiin tietokonekeskukseen Ruotsiin.

– On huolestuttavaa, että tässä ajassa, jossa demokratiaa haastetaan ympäri maailman, oikeusministeriö ministeri Meren johdolla on siirtämässä ehdokas- ja äänestäjätietoja ja vaalien tuloslaskentaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Tietoturva-asiantuntijat ovat kritisoineet ratkaisua ja korostaneet, että kansalliseen turvallisuuteen liittyviä asioita ei pitäisi tehdä julkisissa pilvipalveluissa, Näkkäläjärvi sanoo tiedotteessaan.

DATAN siirtämisellä haetaan muutaman miljoonan euron säästöjä. Näkkäläjärven mukaan vaaliturvallisuus ei voi olla säästökohde.

– Vaadin ministeriä keskeyttämään hankkeen valmistelun ja oikeusministeriötä tekemään kattavan selvityksen siitä, miten varmistetaan, että vaalidata pysyy muuttumattomana ja ettei kukaan ulkopuolinen taho pääse siihen käsiksi.

– Oikeusministeriöstäkin myönnetään, että palvelu ja sitä myötä data ei pysy samalla tapaa Suomen omissa käsissä, kun kansallisesta konesalipalvelusta siirrytään pilvipalveluun. Pilvessä toimiva järjestelmä on myös alttiimpi häiriöille, jotka ovat omiaan luomaan tilaa spekulaatioille vaalivilpistä ja ulkomaisesta vaikuttamisesta.

– Demokratiaa haastetaan ennennäkemättömällä voimalla ympäri maailmaa, ja esimerkiksi Donald Trumpin vaalivilppipuheet lisäävät ihmisten epäluottamusta demokratiaa ja vaaleja kohtaan. Tässä ajassa meidän tulee panostaa entistäkin enemmän siihen, että ihmiset voivat luottaa vaaleihin ja vaalituloksiin, Näkkäläjärvi sanoo.