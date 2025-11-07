Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

7.11.2025 10:13 ・ Päivitetty: 7.11.2025 10:13

SDP:n Näkkäläjärvi vaatii Leena Merta estämään vaalidatan siirtämisen – ”Demokratiaa haastetaan ennennäkemättömällä voimalla”

Nora Vilva
Mikkel Näkkäläjärvi.

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi vaatii oikeusministeriötä keskeyttämään vaalidatan siirtämisen ulkomaiseen pilvipalveluun.

Demokraatti

Demokraatti

Ministeriö on siirtämässä oikeusministeri Leena Meren (ps.) johdolla suomalaisten vaalidataa maan rajojen ulkopuolelle ja amerikkalaisen teknologiajätti Amazonin käsiin. Eduskuntavaaleissa 2027 vaalien tietoteknisenä alustana toimisi Amazonin pilvipalvelu ja vaalidata tallennettaisiin tietokonekeskukseen Ruotsiin.

– On huolestuttavaa, että tässä ajassa, jossa demokratiaa haastetaan ympäri maailman, oikeusministeriö ministeri Meren johdolla on siirtämässä ehdokas- ja äänestäjätietoja ja vaalien tuloslaskentaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Tietoturva-asiantuntijat ovat kritisoineet ratkaisua ja korostaneet, että kansalliseen turvallisuuteen liittyviä asioita ei pitäisi tehdä julkisissa pilvipalveluissa, Näkkäläjärvi sanoo tiedotteessaan.

DATAN siirtämisellä haetaan muutaman miljoonan euron säästöjä. Näkkäläjärven mukaan vaaliturvallisuus ei voi olla säästökohde.

– Vaadin ministeriä keskeyttämään hankkeen valmistelun ja oikeusministeriötä tekemään kattavan selvityksen siitä, miten varmistetaan, että vaalidata pysyy muuttumattomana ja ettei kukaan ulkopuolinen taho pääse siihen käsiksi.

– Oikeusministeriöstäkin myönnetään, että palvelu ja sitä myötä data ei pysy samalla tapaa Suomen omissa käsissä, kun kansallisesta konesalipalvelusta siirrytään pilvipalveluun. Pilvessä toimiva järjestelmä on myös alttiimpi häiriöille, jotka ovat omiaan luomaan tilaa spekulaatioille vaalivilpistä ja ulkomaisesta vaikuttamisesta.

– Demokratiaa haastetaan ennennäkemättömällä voimalla ympäri maailmaa, ja esimerkiksi Donald Trumpin vaalivilppipuheet lisäävät ihmisten epäluottamusta demokratiaa ja vaaleja kohtaan. Tässä ajassa meidän tulee panostaa entistäkin enemmän siihen, että ihmiset voivat luottaa vaaleihin ja vaalituloksiin, Näkkäläjärvi sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Jääskeläinen

Tiede ja teknologia
6.11.2025
Kohusaarnaaja pääsee Vantaalla kouluun ”parantamaan sairaita” – puoskarointi ei haittaa kaupunkia
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
7.11.2025
Teatteriarvio: Westerberg tekee sen taas – Tampereen Romeo ja Julia on kirkkaaksi valaistu teinitragedia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU