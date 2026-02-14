SDP:n Niina Malm: Missä on kokoomuksen selkäranka – ”absurdeja väitteitä”

SDP:n varapuheenjohtajan Niina Malmin mielestä kokoomus tietoisesti väistelee sille vaikeaa aihetta eli työntekijän aseman heikentämistä ja raskaussyrjinnän lisäämistä. Demokraatti Demokraatti

Malm uskoo tästä syystä kokoomuksen korostaneen tällä viikolla viestinnässään keväällä valmisteltavaa tasa-arvolain uudistusta.

– Kokoomuksen halu heikentää työntekijöiden asemaa ei tule yllätyksenä. Sen sijaan pääministeripuolueen ihon alle on mennyt fakta siitä, että työntekijöiden oikeuksien polkemisen tosiasiallisia vaikutuksia on esimerkiksi raskaussyrjinnän lisääntyminen ja nuorten naisten tilanteen heikentyminen työmarkkinoilla, Niina Malm sanoo tiedotteessaan.

– Politiikka on vaikea laji, koska ratkottavat asiat ovat monimutkaisia ja päätökset vaikuttavat moniin eri asioihin. Toivoisin kokoomukselta nyt selkärankaa, että he voisivat itsekin myöntää, että he ovat valmiita hyväksymään raskaussyrjinnän lisääntymisen, kunhan saavat työntekijöiden asemaa heikennettyä. Nyt käynnissä oleva sumutus ei mene ihmisiltä läpi.

On absurdia väittää opposition vastustavan naisten aseman vahvistuksia, koska uudistuksia tekee väärä joukkue.

MALM pitää absurdina kokoomuksen Jukka Kopran vastahyökkäystä ja väitettä siitä, että oppositio vastustaa naisten aseman vahvistuksia, koska uudistuksia tekee väärä joukkue.

– Tasa-arvolaista keskustelemme mielellämme, kun se eduskuntaan tulee. Sitä ennen voisimme keskustella itse aiheesta, eli määräaikaisien työsopimusten helpottamisesta ja niiden todellisista vaikutuksista työntekijöiden asemaan ja elämään,.

Opposition lisäksi hallituksen oman esityksen vaikutusarvioinneissa sanotaan, että määräaikaisten työsuhteiden kasvu lisää myös syrjintätapausten määrää. Samaa ovat nostaneet esiin useat asiantuntijat.

– Kokoomus ei pysty nyt puhumaan mustaa valkoiseksi. Omien päätöksien takana pitää pystyä seisomaan. Päättäjien pitää pystyä ottamaan vastaan kritiikki oppositiolta ja asiantuntijoilta ja vastaamaan siihen suoraselkäisesti ilman sumutusyrityksiä.

MYÖS SDP:n kansanedustaja ja Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila pitää loukkaavana väitettä, että SDP vastustaisi tasa-arvon edistämistä.

– Demarinaiset juhlisti viime vuonna 120-vuotista taivaltaan Suomen vanhimpana poliittisena naisjärjestönä, ja tasa-arvo on kirjaimellisesti osa puolueemme DNA:ta. Samaan aikaan oikeistohallitus kokoomuksen johdolla on toimillaan luonut tilanteen, jossa syrjinnän kitkeminen työelämässä on entistäkin akuutimpaa, Helena Marttila muistuttaa tiedotteessaan.

Marttilan sanoo Orpon hallituksen toimillaan jo pitkään lyöneen työntekijöitä ja tasa-arvoa.

Ainoa työntekijöiden ja erityisesti naisten asemaa aidosti parantava uudistus tulee Euroopan unionilta.

– Ensimmäiseksi hallitus rajoitti lakko-oikeutta ja ja yritti laittaa lain voimaan irvokkaasti vapun alla. Sen jälkeen palkkakuoppalaki pysäytti erityisesti naisvaltaisten alojen palkkakehityksen. Veroratkaisuilla on suosittu kaikkein varakkaimpia, siis korostetusti miehiä, samalla kun sosiaaliturvan leikkaukset ovat kasautuneet etenkin yksinhuoltajille, joista valtaosa on naisia.

Marttilan mukaan viimeksi joulukuussa kokoomusjohtoinen hallitus heikensi irtisanomissuojaa tavalla, joka osuu erityisen raskaasti naisvaltaisiin aloihin.

– Hyvinvointialueiden rahoitusleikkaukset ovat vieneet työpaikan tuhansilta naisilta, työttömiksi joutuneista peräti kolme neljästä on naisia. Ja heti kevätkauden aluksi hallitus esitti määräaikaisten työsuhteiden helpottamista, vaikka määräaikaisuuden päättäminen on jo nykyisellään yleisin syy raskaussyrjintään.

Marttila näkee, että kokoomukselle on tyypillistä puhua kauniisti ja toimia päinvastoin, mutta tällä hallituskaudella tämä ristiriita on paljastunut poikkeuksellisen räikeänä.

– Kuvaavaa on, että ainoa työntekijöiden ja erityisesti naisten asemaa aidosti parantava uudistus tulee maan hallituksen sijaan Euroopan unionilta: palkka-avoimuusdirektiivi, jonka Orpon hallitus toteuttaa vain minimitasolla ja rimaa hipoen. On yksinkertaisesti ala-arvoista, ja naisten arviointikykyä syvästi aliarvioivaa, että tämän todellisuuden peittämiseksi kokoomus tarjoaa ystävänpäivälahjaksi pinkkipesun kaikkien aikojen malliesimerkin.

Juttua päivitetty Helena Marttilan osuudella kello 14.