SDP:n Perholehto: Hallituksen leikkaukset vievät uskottavuuden vihreän siirtymän investoinneilta

– Teknisten hiilinielujen rahoitusta leikataan yllättäen, tuulivoimaa jarrutetaan etäisyyssäätelyllä. Hallitus toimillaan heikentää tekijöitä, joista voisimme saada kipeästi kaivattua käännettä talouteen. SDP:n kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Pinja Perholehto sanoo. Demokraatti Demokraatti

Perholehto muistuttaa, että vihreä talouskasvu ei idä itsestään, vaan sitä pitää ravita. Hän pitää esimerkiksi teknisten hiilinielujen kehittämiseen varattua 140 miljoonan euron määrärahaa alun perinkin vaatimattomana muihin Pohjoismaihin verrattuna.

– Sen leikkaaminen budjettiriihen päätöksillä tukahdutti loputkin toivosta. Samaan aikaan tuulivoiman sijoittamista halutaan rajoittaa tarpeettoman suurilla etäisyysvaatimuksilla, jotka toteutuessaan merkitsisivät suurta haittaa sekä kestävälle energiamurrokselle että investoinneille.

Perholehto muistuttaa, että ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää uusia energian tuottamisen ja varastoimisen tapoja – ja näiden toteuttamiseksi tarvitaan puolestaan mahdollisuuksia rakentaa uutta ja investoida.

– Samalla on pidettävä kiinni siitä, että investointien edistäminen tai nopeutettu lupamenettely ei muodostu synonyymiksi sille, että vesistöt kärsivät yhä enemmän tai kiertotalouden mahdollisuudet jätetään huomiotta. Luvituksen resursoinnista on huolehdittava siten, että ympäristönsuojelu ja investoinnit pystytään sovittamaan yhteen reilusti.

Ilmastotavoitteeseen sitoutunut elinkeinoelämä odottaa ennakoitavuutta, ei poukkoilevaa politiikkaa.

Perholehdon mukaan suomalainen elinkeinoelämä on vahvasti sitoutunut vuoden 2035 ilmastotavoitteeseen. Se odottaa vastineeksi ennakoitavuutta, eikä poukkoilevaa politiikkaa.

– Päästövähennyksistä kiinni pitäminen on edellytys sille, että vihreän siirtymän investoinnit pysyvät houkuttelevina ja kannattavina, Perholehto sanoo.

Kestävyysmurros voi olla Suomelle kasvun moottori, mutta sen mahdollistamiseksi tarvitaan nopeasti vaikuttavia toimia, Perholehto uskoo.

– SDP on esittänyt esimerkiksi vihreiden investointien verohyvityksen laajentamista pidentämällä hyvityksen voimassaoloaikaa ja laskemalla hyvitykseen oikeutetun investoinnin alarajaa. Ehdotamme myös T&K-huojennuksen laajentamista investoinnit kattavaksi TKI-huojennukseksi. Kysymys kuuluu, kaikuvatko ehdotukset yhä hallituksen kuuroille korville.