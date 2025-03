SDP:n Perholehto: Hallituksen kuurupiilo riittää – osuuko leikkuri taas ammatilliseen koulutukseen

Hallituksen on kerrottava, ollaanko ammatilliseen koulutukseen kohdistamassa lisäleikkauksia, SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto vaatii. Demokraatti Demokraatti

– Hallitus on jo leikannut ammatillisesta koulutuksesta 120 miljoonaa euroa, mikä on johtanut monissa oppilaitoksissa muutosneuvotteluihin ja merkittäviin henkilöstövähennyksiin. Opettajia on irtisanottu tai määräaikaisia työsuhteita ei ole voitu jatkaa, Perholehto muistuttaa.

Hän sanoo muutosneuvottelujen näkyvän väistämättä oppilaitosten arjessa. Pahimmillaan ne vaikuttavat opiskelijoiden opetukseen ja tukeen ja esimerkiksi lähiopetuksen määrään. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset kohdistuvat myös oppivelvollisuuttaan suorittaviin nuoriin, joilla on oikeus saada laadukasta opetusta työuran ja mahdollisten jatko-opintojen pohjaksi, huomauttaa Perholehto.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä odottavat uudet 75 miljoonan leikkaukset.

– Omalla alueellani Hyria ilmoitti joulukuussa lisäksi esimerkiksi vähentävänsä opiskelijamääriä ja luopuvansa oppilaitoksessa tehtävästä etsivästä nuorisotyöstä, Perholehto kertoo.

– Nyt opetus- ja kulttuuriministeriössä odottavat uudet 75 miljoonan leikkaukset, ja oppilaitoksissa pelätään, että leikkuri osuu jälleen ammatilliseen koulutukseen. Oppilaitoksissa on jouduttu jo nyt lakkauttamaan koulutuslinjoja ja vähentämään opiskelijamääriä. Onko tätä luvassa lisää?

Perholehto muistuttaa, että ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat kohtalokkaita myös kunnille, sillä ammatillisen koulutuksen palvelut ja yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa turvaavat osaavien työntekijöiden saatavuuden ja osaamisen kehittämisen.

– Ilman myyjiä, sähköasentajia, lähihoitajia ja kymmenien muiden ammattien osaajia ei ole kunnissakaan palveluita, tuotantoa eikä alueilla toimivia yrityksiä. Näitä ei mahdollisteta laittamalla ammatillista koulutusta lisäleikkuriin, Perholehto varoittaa.