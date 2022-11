SDP:n Perholehto vaatii puuttumista somen luomiin ulkonäköpaineisiin – editoiduille kuville saatava merkintä

– Filtteröity, tarkkaan harkittu ja siloteltu somekuvien vilinä ruokkii ajatuksia siitä, millainen ihminen kelpaa. Nämä paineet vaikuttavat tutkitusti nuorten kehonkuvaan ja mielenterveyteen. Kyse ei ole enää marginaali-ilmiöstä vaan koko nuoria ikäluokkia leimaavasta ja heidän hyvinvointiaan uhkaavasta haasteesta, Perholehto sanoo tiedotteessaan.

– Yksi tapa puuttua koveneviin ulkonäköpaineisiin on ottaa mallia Norjasta. Siellä käsiteltyjä kuvia ei saa enää julkaista ilman, että ne merkitään muokatuiksi. Laki koskee niin näppyjä ja ryppyjä kuin kehon ja kasvojen muutakin muokkaamista ‒ siis kaikkea sitä, mikä ylläpitää epärealistisia kauneusihanteita, Perholehto esittää.

Norjan uusi lainsäädäntö astui voimaan 1.7.2022. Muutoksen myötä mainokset ja kuvat, joissa on muokattu vartalon kokoa, muotoa tai ihoa, on merkittävä ministeriön standardoimalla merkinnällä.

– Vastuu hyväksyvästä ja turvallisesta somekulttuurista kuuluu jokaiselle. Viime kädessä on kuitenkin päättäjien vastuulla turvata tämän toteutuminen. On valtavan tärkeää, että sosiaalisen median pelisääntöihin kiinnitetään laajemmin huomiota. Retusoinnin merkintävelvollisuus olisi yksi viesti sen puolesta, että me ihmiset emme todellisuudessa näytä siltä kuin epärealistisiksi muokatut kuvat väittävät.