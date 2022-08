SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin haluaa perusopetukseen kokonaisuudistuksen

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin (sd.) sanoi tänään SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että SDP haluaa palauttaa Suomen koulutuksen kärkimaaksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

”On ikävä tosiasia, että peruskoulumme ei ole enää maailman ykkönen. Oppimiserot ovat kasvaneet alueellisesti. Erityisen huolissani olen siitä, että poikien pärjääminen kouluissamme on heikentynyt merkittävästi. Koulujemme tulisi tasata lasten ja nuorten taustoista johtuvia eroja eikä sukupuolella pitäisi olla merkitystä koulumenestyksessä”, hän totesi.

Hän esitteli kolme lääkettä asiaan. SDP haluaa vahvistaa peruskoulua, laajentaa esiopetuksen kaksivuotiseksi sekä uudista oppimisen tuen kattamaan koko koulupolun varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. SDP on nimennyt tulevien vuosien tavoitteeksi myös toisen asteen koulutuksen vahvistamisen.

Mediatilaisuudessa Marin totesi, että lapset eivät opi tällä hetkellä riittävän hyvin ja jokaisen lapsen ja nuoren olisi saatava kaikki perustaidot, joita tarvitaan toisen asteen koulutuksessa ja tulevaisuudessa työelämässä.

– Peruskouluissa meillä on ongelmia, joihin pitää pystyä puuttumaan. Sen vuoksi myös perusopetukseen tarvitaan kokonaisuudistusta.

Marinin mukaan uudistusta ei pidä tehdä hätiköiden.

– Tämä on hyvä valmistella parlamentaarisesti. Siihen on hyvä ottaa koko kenttä mukaan, koko opettajakunta ja koulun muu henkilöstö katsomaan, millä tavalla voisimme pärjätä paremmin.

Marin ei ottanut suoraan kantaa, kuinka paljon peruskoulun vahvistaminen vaatisi rahaa.

– Totta kai me vaadimme ja haluamme lisäresursoida koulutusta. Me tiedämme, että koulutuksen resurssit eivät ole riittävät, vaikka niitä on tällä hallituskaudella lisätty.

Koulutus on Marinin mukaan ydinkysymys Suomen kilpailukyvyn kannalta sekä osaavan työvoiman saamiseksi.

– Sen vuoksi me haluamme nostaa koulutuksen keskiöön. Me olemme valmiita tätä keskustelua käymään ja hakemaan myös yhteisymmärrystä muiden puolueiden kanssa.

Marin lupasi peruskoulun vahvistamisesta konkreettisia esityksiä eduskuntavaaleihin mennessä.