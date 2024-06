SDP:n Qvintus: Palkkavarkaus on kriminalisoitava – kansalaisaloitteessa mukana kolme liittopuheenjohtajaa

SDP:n puoluehallituksen jäsen, eurovaaliehdokas Dimitri Qvintus tekee kansalaisaloitteen palkkavarkauden kriminalisoimiseksi. Demokraatti Demokraatti

Palkkavarkaudella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja tietoisesti ja jatkuvasti maksaa työntekijälle työehtosopimukset alittavaa eli liian pientä palkkaa.

Aloitteen yhteyshenkilöinä ovat myös Teollisuusliiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Paperiliiton puheenjohtajat Riku Aalto, Annika Rönni-Sällinen ja Petri Vanhala sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Vesa Mauriala samoin kuin Suomen entinen pääministeri, Pohjoismaiden työväenliikkeen yhteistyökomitean Samakin pääsihteeri Antti Rinne.

– On erittäin hienoa, että aloite on jo sen jättämisen hetkellä saanut näin merkittävää tukea. Kyseessä on periaatteellinen asia, jolla on myös kansantaloudellista merkitystä, Qvintus korostaa tiedotteessa.

“Muutokselle on tarve koko Euroopassa.”

Palkkavarkauden kriminalisointi ja asiasta säätäminen rikoslaissa on hänen mukaansa tarpeellinen askel kohti pohjoismaisia työmarkkinoita.

– Muutokselle on Suomen lisäksi tarve koko Euroopassa ja europarlamentaarikkona olen sitoutunut edistämään palkkavarkauden kriminalisointia koko Euroopan unionin alueella, mikäli tulen valituksi europarlamenttiin.

Seuraavalla kaudella on ryhdyttävä valmistelemaan EU-lainsäädäntöä ja -asetusta palkkavarkauden kieltämiseksi, Qvintus sanoo.

NORJAN rikoslaissa on kielletty palkkavarkaus vuonna 2022. Lakimuutoksen toteutti Norjan tuolloinen oikeistohallitus. Qvintus esittää nyt samanlaista muutosta Suomen rikoslain 47 pykälään.

– Palkkavarkauden kriminalisointi parantaisi työntekijöiden asemaa sekä olisi parannus myös kaikille yrittäjille, sillä enää palkasta varastamalla ei voisi saada epäreilua kilpailuetua.

Erityinen parannus tämä on matalapalkkaisille aloille, joilla merkittävä osa työvoimasta tulee EU:n ulkopuolelta Suomeen eikä osaa kieltä, Qvintus arvioi.

– Olen vakuuttunut siitä, että suomalaiset laajasti allekirjoittavat aloitteen ja sen tavoitteet.