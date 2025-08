SDP:n Rantanen: Orpon hallitus heikentää nyt opiskelijoiden toimeentuloa

Rantanen sanoo kannanotossaan, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvan opiskelijan tukien määrä voi pienentyä jopa 2000 euroa vuodessa.

– Orpon hallituksen kurittava politiikka jatkuu. Kärsijänä ovat tällä kertaa opiskelijat, joiden toimeentulosta oikeistohallitus leikkaa nyt satoja, jopa tuhansia euroja vuodessa. Hallituksen kylmä politiikka vaikuttaa opiskelijoiden jaksamiseen ja hidastaa opiskeluissa etenemistä sekä valmistumista, Rantanen kommentoi.

– Herää kysymys, että kuinka moni opiskelija ylipäätään on työkykyinen valmistumisen kynnyksellä, kun raskaiden opintojen ohella joutuu pohtimaan myös omaa toimeentuloa ja asumista?

RANTASEN mukaan päätös on käytännössä heikennys opiskelijoiden toimeentuloon, sillä asumislisä on asumistukea merkittävästi pienempi. Hän muistuttaa kannanotossaan, että lisäksi hallitus on jäädyttänyt opintorahan indeksikorotukset vuoden 2023 tasoon vuosiksi 2024-2027, joka on merkittävä leikkaus opiskelijoiden toimeentuloon.