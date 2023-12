SDP:n Räsänen budjettikeskustelussa: ”Jos tämä on kohtuullista, niin en halua tietää, mikä on mielestänne kohtuutonta”

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen valtion vuoden 2024 talousarvion palautekeskustelussa käyttänyt kansanedustaja Joona Räsänen muistutti puheensa aluksi pääministeri Petteri Orpon (kok.) luvanneen, että talouden tasapainotuksessa keneltäkään ei vaadita kohtuuttomuuksia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hänen mukaansa Orpon ja Purran oikeistohallituksen ensimmäistä budjettia on syytä tarkastella tätä lupausta vasten.

– Hallituksen leikkaukset asumistukeen merkitsevät opiskelijaruokakunnalle keskimäärin lähes 80 euron ja työssäkäyvälle noin 130 euron leikkausta kuukaudessa. Toimeentulotuen asumismenojen tiukennus merkitsee puolestaan lukuisille perheille pakkomuuttoa pois omasta kodistaan, tilanteessa, jossa edullisia vuokra-asuntoja ei todellisuudessa ole tarjolla. Lapsikorotusten poistaminen tarkoittaa puolestaan monilapsisessa perheessä lähes 250 euron menetystä kuukaudessa. Ansiosidonnaisen porrastaminen merkitsee sekin uusia, jopa satojen eurojen lisäleikkauksia, SDP:n valtiovarainvaliokunnan vastaava Räsänen luetteli.

Hän totesi, että asiantuntijoiden mukaan hallituksen toimet ajavat 100 000 henkeä toimeentulotuelle ja lisäävät lapsiperheköyhyyttä lähes 17 000 hengellä.

– Hyvä hallitus, jos tämä on kohtuullista, niin en halua tietää, mikä on mielestänne kohtuutonta, Räsänen totesi.

RÄSÄNEN ihmetteli, että ”hallituksen matematiikassa työtön työllistyy, kun hänen asumistukeaan leikataan”.

– Seuraavaksi tämä sama henkilö työllistyy uudestaan, kun hallitus leikkaa hänen työttömyysturvaansa. Vielä kolmannen kerran sama henkilö työllistyy, kun lapsikorotukset poistetaan. Tätä on kyllä todellinen tempputyöllistäminen. Kannustinloukkujen purkamista tavoitteleva hallitus tekee luultavasti Suomen ennätyksen kannustinloukkujen luomisessa.

Räsänen mainiosti SDP:n vaihtoehtobudjettia.

– Puramme kannustinloukkuja keventämällä enemmän pieni- ja keskituloisten palkansaajien sekä eläkeläisten verotusta, laskemme päivähoitomaksuja kaikissa maksuluokissa, korotamme työmatkavähennystä helpottaaksemme työn vastaanottamista, kohdistamme varainsiirtoveron alentamisen tukemaan paremmin työn perässä muuttamista ja emmekä romuta osa-aikatyön kannusteita.

Räsäsen mukaan hallitus kaataa kaikki leikkaukset pieni- ja keskituloisten niskaan.

– Veropolitiikan osalta linja on yhtä epäoikeudenmukainen. Hallituksen omakin arvio todistaa, että eniten hyötyy suurituloisin kymmenys.

– Metallimies tai koneasentaja ihmettelee, että hänelle verotus kevenee muutamalla kympillä kuukaudessa ja samalla ministerien tuloluokkaa hellitään kahden tonnin vuotuisilla veronkevennyksillä.

– Valtionvarainministeri, joka ennen vaaleja lupasi kääntää suomalaisten elinkustannukset laskuun, haluaa jatkossa nostaa myös lääkkeiden, joukkoliikenteen, kirjojen, liikunnan ja kulttuurin ja asumisen hintaa. Ja tämän kaiken tämän jälkeen nyt esittää vielä ruoan verotuksen kiristämisestä. Kuulostaa suomalaisten elinkustannusten himoverottamiselta.

RÄSÄNEN näkee, että osin hallituksen syystä julkisen talouden velkaantuminen kiihtyy, eikä talouden kasvua näy.

– Kaiken kukkuraksi Suomi uhkaa joutua jo jatkossa EU:n alijäämämenettelyyn. Ennen kuin edes muste on kuivunut ensi vuoden budjetissa, johtopäätös on kiistaton, oikeistohallituksen talouspolitiikasta on pudonnut pohja pois.

– Tässä tilanteensa hallitus ajaa Suomea vielä entistä syvemmälle riitojen ja vastakkainasettelun tielle ideologisilla työelämäheikennyksillä, joilla ei Suomen taloutta korjata.

Räsäsen mukaan hallituksen pitäisi kiireesti kutsua työmarkkinaosapuolen koolle ja aloittaa neuvottelut Suomen talouden korjaamiseksi.

– Budjetissa kyllä toteutetaan myös monia hyviä toimenpiteitä, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että hallituksen politiikka on epäoikeudenmukaista. Julkista taloutta pitää tasapainottaa, mutta se pitää tehdä oikeudenmukaisesti. Hallitus ei ole tässä onnistunut, joten siksi esitämme, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, Räsänen päätti puheensa.