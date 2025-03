SDP:n Räsänen: huonomuistiseen pääministeriin eivät äänestäjät voi luottaa

SDP:n Joona Räsänen ja Piia Elo kritisoivat pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja kokoomuksen veropolitiikkaa, joka heidän mukaansa on ristiriitaista ja vaalipuheiden kanssa epäjohdonmukaista. Demokraatti Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpo sanoi STT:n vaalihaastattelussa (1.3.), että Kokoomus vastustaa veronkorotuksia ja liian matalalla kynnyksellä tehdyistä veronkorotuksista ovat vastuussa muut. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo tiedotteessaan, että näillä puheilla ei ole todellisuuspohjaa ja nyt herääkin epäilys pääministerin muistin pätkimisestä.

Räsänen huomauttaa, että Orpon johtama hallitus on kiristänyt keskituloisten verorasitusta korkeimmilleen kymmeneen vuoteen, vaikka kokoomus on julkisesti vastustanut veronkorotuksia.

– Tosiasia on, että Petteri Orpon ja kokoomuksen johdolla keskituloisten verorasitus on kiristetty korkeimmilleen kymmeneen vuoteen. On korkea aika, että kokoomus katsoo itseään peiliin, Räsänen sanoo ja viittaa EVA:n selvitykseen, jonka mukaan tavallisten suomalaisten verorasitus on noussut ennätyksellisen korkealle tasolle.

Räsäsen mukaan pääministeri Orpo oli Turussa itse nostamassa kuntalaisten veroja, ja muun muassa Jyväskylässä, Porissa, Joensuussa ja Seinäjoella kokoomuksen valtuustoryhmät äänestivät myös veronkorotusten puolesta.

– Näin huonomuistiseen pääministeriin eivät voi äänestäjät luottaa. Tosiasiassa kokoomuksesta on tullut tavallisten suomalaisten himoverottaja, Räsänen sanoo.

Turun kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Piia Elo (sdp.) ihmettelee, miksi Orpo nyt vaalien alla kritisoi kunnallisia veronkorotuksia, vaikka on itse ollut niitä päättämässä.

– Turussa päätettiin nostaa viime syksynä kuntaveroa, jotta turkulaisten peruspalvelut voitiin turvata. Samalla tehtiin mittavat säästötoimet. Nyt Orpo sanoo, että toimet olivat laiskuutta ja turhaa. Mistä kokoomus on valmis Turussa vielä säästämään? Elo kysyy.

Turku nosti tälle vuodelle kunnallisveroprosenttia 0,2 prosenttiyksikköä mittavien sopeutustoimien lisäksi. Tämän veronkorotuksen takana oli yksimielisesti myös kokoomuksen valtuustoryhmä, johon pääministeri Orpo kuuluu.

Elon mukaan on aiheellista kysyä, että onko kokoomuksen puheenjohtaja Orpolla todellinen käsitys kuntien tilanteesta vai onko veropuheessa kyse puhtaasta vaalipuheesta, jota ei ole aikomustakaan lunastaa.

– Tarkoittaako Orpon linjaus sitä, että kokoomus haluaa Turkuun vielä rajumpia vaatimuksia ryhmäkokojen kasvattamisesta, lähituntien leikkaamisesta ja ennaltaehkäisevien toimien kuten liikunnan ja nuoripalvelujen alasajosta? Elo kysyy.

– Odotan, että kokoomuksesta tulee selkeä linjaus siitä, ovatko he valmiita vielä suurempiin leikkauksiin, mikäli verotulot entisestään romahtavat korkean työttömyyden ja talouden laskusuhdanteen takia. Entä mitkä ovat ne palvelut ja henkilöstöryhmät, joista sitten leikataan.