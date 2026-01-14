Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

14.1.2026 12:26 ・ Päivitetty: 14.1.2026 12:26

SDP:n Räsänen: Orpon ja Marttisen olisi aika myöntää ääneen tosiasiat – ”Työllisyyslupaus on petetty”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen puhumassa eduskunnan täysistunnossa 15. joulukuuta 2025. Taustalla ovat pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.).

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen vaatii pääministeri Petteri Orpolta (kok.) ja työministeri Matias Marttiselta (kok.) rehellisyyttä työllisyystilanteesta.

Demokraatti

Demokraatti

Räsänen huomauttaa, että kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ja entinen työministeri Arto Satonen ovat myöntäneet julkisesti, ettei hallituksen työllisyystavoite toteudu. Partanen myönsi asian Ylen A-studiossa ja Satonen Iltalehdessä.

– Onko pääministeri Orpossa ja työministeri Marttisessa nyt miestä sanoa ääneen se, minkä heidän puoluetoverinsa ovat jo tunnustaneet? Kokoomuksen työllisyyslupaus on petetty, ja sen ovat kaikki muut tienneet jo pitkään. Nyt se tunnustetaan jo puolueen varapuheenjohtajankin suulla, Räsänen sanoo tiedotteessa.

Räsäsen mukaan pelkkä virheen myöntäminen ei kuitenkaan riitä. Hän huomauttaa, että hallitus on ”ajanut Suomen Euroopan heikoimpaan työllisyyskehitykseen ja korkeimpaan työttömyyteen”.

– Kysymys kuuluu: aikooko hallitus jatkaa tällä tuhoisalla linjalla, vaikka sen seuraukset ovat nyt kiistattomat? Hallitus on omilla päätöksillään syventänyt taantumaa, lisännyt epävarmuutta ja romuttanut luottamusta – ja silti yrittää vierittää syyn suhdanteiden niskoille, vaikka muu Eurooppa kasvaa ja työllistää.

On korkea aika lopettaa selitykset ja myöntää tosiasiat.

Hallitus on Räsäsen mukaan pahentanut tilannetta romuttamalla kansalaisten luottamusta palveluihin ja turvaverkkoihin, lisäämällä vastakkainasettelua työmarkkinoilla ja jättämällä rakennusalan kriisin hoitamatta.

Räsänen muistuttaa, että seurauksista on varoittanut myös Valtiontalouden tarkastusvirasto. Työ- ja elinkeinoministeriö on hänen mukaansa ollut vielä suorasanaisempi työllisyyden heikkenemisestä.

– Hallitus on tehnyt ratkaisuja, jotka ovat samaan aikaan lisänneet työttömyyttä ja heikentäneet talouden kasvun edellytyksiä. Tämä ei ole vahinko, tämä on seurausta tietoisista poliittisista valinnoista.

Räsänen mukaan Suomi tarvitsee nyt ”vakautta ja ennustettavuutta, ei poliittista jääräpäisyyttä”.

– On korkea aika lopettaa selitykset ja myöntää tosiasiat. Hallituksen linja on epäonnistunut, ja sen seurauksista maksavat nyt tavalliset suomalaiset. Mikäli hallitus ei ole valmis korjaamaan kurssia, se kantaa täyden vastuun ennätystyöttömyydestä, ennätysvelkaantumisesta ja Suomen talouden syvenevästä kriisistä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Ulkomaat
14.1.2026
Väitöstutkimus: Venäjällä kansaa totutetaan jatkuvaan sotaan
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
13.1.2026
Arvio: Kullervo-spektaakkeli on kuin kalevalainen luontodokkari rytmitettynä Die Hard -poljennolla
Lue lisää

Demokraatti

Työmarkkinat
14.1.2026
”Monille ei ole jäänyt käteen kuin velkaa” – uusi raportti listaa Thaimaan marjanpoimijoiden kokemuksia Suomesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU